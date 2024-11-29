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Звезда «Эйфории» Барби Феррейра шокировала поклонников резким преображением

Некоторые фанаты Барби Феррейры считают, что она принимала препарат для похудения

Барби Феррейра привела фанатов в замешательство своей резкой трансформацией в результате потери веса. Опубликовав новые фото, актриса продемонстрировала невероятно стройную фигуру.

Барби Феррейра после похудения, фото: соцсети
Барби Феррейра после похудения, фото: соцсети

Под снимком тут же появилось множество комментариев: «Шокирующее преображение Барби Феррейры», «На самом деле это безумие, буквально каждая знаменитость теряет вес», «Барби Феррейра всегда была воплощением уверенности и индивидуальности, и ее трансформация — это еще одно напоминание о ее эволюции как артиста и личности», «Вдохновляет видеть, как кто-то так смело принимает перемены, оставаясь при этом верным себе», «Барби Феррейра всегда была и остается красивой! Я горжусь ею!».

Некоторые интернет-пользователи предположили, что звезда «Эйфории» принимала любимый знаменитостями препарат для похудения. Актриса пока не опровергла эти слухи, но и публично не признавалась в том, что когда-либо использовала медикаменты.