Звезда «Эйфории» Барби Феррейра шокировала поклонников резким преображением

Под снимком тут же появилось множество комментариев: «Шокирующее преображение Барби Феррейры», «На самом деле это безумие, буквально каждая знаменитость теряет вес», «Барби Феррейра всегда была воплощением уверенности и индивидуальности, и ее трансформация — это еще одно напоминание о ее эволюции как артиста и личности», «Вдохновляет видеть, как кто-то так смело принимает перемены, оставаясь при этом верным себе», «Барби Феррейра всегда была и остается красивой! Я горжусь ею!».