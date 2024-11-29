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Дочь Славы отказалась от откровенной роли в сериале: «Никогда не буду сниматься голой»

Александра Морозова призналась, что отказалась от роли в сериале Сарика Андреасяна
Слава с дочерью Александрой Морозовой
Слава с дочерью Александрой МорозовойИсточник: PersonaStars

Дочь певицы Славы Александра Морозова призналась, что отказалась от роли в сериале Сарика Андреасяна. Об этом она сообщила корреспонденту «Пятого канала».

По словам девушки, ее приглашали сняться в очень популярный сериал, но она не пошла на пробы. Морозова заявила, что очень хочет сниматься, но отказалась от возможности поработать с любимым режиссером из-за откровенных сцен.

«Мне прислали роль какой-то грязной проститутки, я отказалась. Никогда не буду сниматься голой, у меня же сын растет», — заявила старшая дочь звезды.

Девушка добавила, что хочет развиваться в актерской профессии, а не строить вокальную карьеру и идти по стопам своей знаменитой мамы.