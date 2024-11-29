66-летняя Джейми Ли Кертис поддержала Памелу Андерсон в отказе от макияжа

Актриса и писательница Джейми Ли Кертис поддержала коллегу по фильму «Шоугерл» Памелу Андерсон в отказе от макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.
66-летняя звезда «Чумовой пятницы» поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в белом свитере. «Селфи только что из душа. В честь Памелы Андерсон и ее желания быть без макияжа. Трезвая. Сильная. Спокойная», — подписала Кертис пост, который набрал 51 тысячу лайков.
При этом в описании к посту знаменитость отметила, что на ее глазах все еще осталась тушь, которую забыла смыть. «Только что заметила, что, похоже, у меня на ресницах тушь, что явно является остатком моего вчерашнего рабочего дня. Очевидно, ваша мамочка не очень хорошо умылась», — с иронией высказалась она.
В октябре американская телеведущая, автор и журналист CBS News Гейл Кинг объяснила отказ от макияжа фразой «не хочу быть его рабыней».