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66-летняя Джейми Ли Кертис поддержала Памелу Андерсон в отказе от макияжа

Звезда «Чумовой пятницы» показала себя без макияжа
Актриса Джейми Ли Кертис, фото: соцсети
Актриса Джейми Ли Кертис, фото: соцсети

Актриса и писательница Джейми Ли Кертис поддержала коллегу по фильму «Шоугерл» Памелу Андерсон в отказе от макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге. 

66-летняя звезда «Чумовой пятницы» поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в белом свитере. «Селфи только что из душа. В честь Памелы Андерсон и ее желания быть без макияжа. Трезвая. Сильная. Спокойная», — подписала Кертис пост, который набрал 51 тысячу лайков.

При этом в описании к посту знаменитость отметила, что на ее глазах все еще осталась тушь, которую забыла смыть. «Только что заметила, что, похоже, у меня на ресницах тушь, что явно является остатком моего вчерашнего рабочего дня. Очевидно, ваша мамочка не очень хорошо умылась», — с иронией высказалась она.

В октябре американская телеведущая, автор и журналист CBS News Гейл Кинг объяснила отказ от макияжа фразой «не хочу быть его рабыней».