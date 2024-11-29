66-летняя Джейми Ли Кертис поддержала Памелу Андерсон в отказе от макияжа

При этом в описании к посту знаменитость отметила, что на ее глазах все еще осталась тушь, которую забыла смыть. «Только что заметила, что, похоже, у меня на ресницах тушь, что явно является остатком моего вчерашнего рабочего дня. Очевидно, ваша мамочка не очень хорошо умылась», — с иронией высказалась она.