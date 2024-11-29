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Линдси Лохан раскрыла секреты красоты: «Открыта к экспериментам и новинкам»

Актриса заявила, что регулярно делает лазерную шлифовку лица
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Линдси Лохан раскрыла секреты красоты. Об этом она рассказала в интервью Allure.

Лохан заявила, что регулярно делает лазерную шлифовку лица. Актриса также добавила, что каждое утро прикладывает холодное полотенце, после чего наносит увлажняющий крем или сыворотку. А после этого приклеивает патчи под глаза.

«Стараюсь не переусердствовать, но всегда открыта к экспериментам и новинкам. Это и есть мой секрет», — поделилась актриса.

Летом 2023 года Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.

Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». В октябре Линдси Лохан впервые за долгое время вышла на публику с Бадером Шаммасом в Париже.