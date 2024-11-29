Линдси Лохан раскрыла секреты красоты: «Открыта к экспериментам и новинкам»

Летом 2023 года Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Шаммас сделал Лохан предложение через два года после знакомства, а в 2022-м пара официально оформила свои отношения.