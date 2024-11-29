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Популярный российский актер назвал постельную сцену с Бузовой лучшей в карьере

Станислав Бондаренко заявил, что с певицей у него была лучшая постельная сцена в клипе «Позови»
Станислав Бондаренко и Ольга Бузова в клипе «Позови», фото: соцсети
Станислав Бондаренко и Ольга Бузова в клипе «Позови», фото: соцсети

Актер Станислав Бондаренко, который снялся в клипе российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой на песню «Позови», рассказал о постельной сцене с ней. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

По словам артиста, с исполнительницей у него была лучшая сцена подобного характера в его карьере. «На самом деле это лучшая киношная постельная сцена, которая была в моей киножизни. Это прям красиво снято и интересно», — сказал он.

Актер также выразил свое восхищение певицей, назвав ее «суперженщиной» и «работягой». «То, что она делает и создает, как она внимательна к своему окружению, ко всем, кто с ней работает, — прям молодец», — добавил Бондаренко.

Ранее российский блогер и певец Олег Майами ответил на слухи о романе с Ольгой Бузовой. Несколько лет назад артисты уже встречались, однако их отношения продлились недолго.