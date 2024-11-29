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Культовая советская актриса назвала Богомолова похотливым режиссером

Валентина Талызина призналась, что театральные постановки режиссера можно назвать нижним этажом искусства
Валентина Талызина
Валентина ТалызинаИсточник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала творчество художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Об этом она заявила в интервью порталу «Абзац».

По словам актрисы, театральные постановки режиссера можно назвать нижним этажом искусства.

«Богомолов — очень похотливый режиссер. Есть такие деятели театра, которые занимаются высоким искусством. А вот все, что делает Константин, — это нижний этаж», — сказала она.

Ранее сообщалось, что народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что не желает стоять рядом с Богомоловым «даже в титрах». Артист отметил, что не согласен с кадровыми назначениями в театральной сфере.