Жена Ричарда Гира перепутала его на вечеринке с Джорджем Клуни

Жена голливудского актера Ричарда Гира Алехандра Сильва перепутала мужа с Джорджем Клуни. Об этом сообщает Elle.
Во время гала-концерта журнала Elle бизнесвумен рассказала, какой фильм заставил ее влюбиться в мужа. По ее мнению, наиболее талант актера раскрылся в фильме «Перерыв на бездумье». Однако она не сразу узнала его, когда пара столкнулась на вечеринке после премьеры.
«Я думала, что это был Джордж Клуни, но да, кроме этого, я прекрасно знала, кто он такой», — высказалась Алехандра Сильва.
Алехандра Сильва познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам. У пары возникла взаимная симпатия, которая позже переросла в роман.
В апреле 2018 года журналистка официально стала женой Гира. По словам звезды «Красотки», Алехандра не знала о его популярности и не понимала при первой встрече, что общается со знаменитостью.
У супругов двое общих детей: их сыну Александру пять лет, а Джеймсу четыре года. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту 11 лет.