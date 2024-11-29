Жена Ричарда Гира перепутала его на вечеринке с Джорджем Клуни

Во время гала-концерта журнала Elle бизнесвумен рассказала, какой фильм заставил ее влюбиться в мужа. По ее мнению, наиболее талант актера раскрылся в фильме «Перерыв на бездумье». Однако она не сразу узнала его, когда пара столкнулась на вечеринке после премьеры.