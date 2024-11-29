В Сербии открылся фестиваль российского кино Russian Film Festival

БЕЛГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Зритель в ходе просмотра картин на фестивале российского кино в Сербии может получить не только удовольствие, но и пользу. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе торжественного открытия Russian Film Festival в Российском центре науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде.
«Так получилось, что много-много лет это одна из наших традиций — привозить в Белград самое разное кино, самые разные премьеры. Мы очень рады, что наша программа расширяется, что есть возможность поделиться своим творчеством русских, российских, отечественных режиссеров и продюсеров не только в Белграде, но и в Нише и Нови-Саде», — подчеркнула Любимова.
Она отдельно отметила, что Россия обладает «невероятным, великим наследием советского кинематографа». «Я вам желаю получить удовольствие и пользу от знакомства с теми картинами, которые мы привезли. Мы постараемся продолжить эту традицию и привозить в Белград много хорошего кино», — заключила Любимова.
В торжественной церемонии, которая состоялась в РЦНК в Белграде, также приняли участие министр культуры Сербии Никола Селакович, гендиректор Роскино Эльза Антонова, а также делегация российских кинематографистов: режиссер Алексей Герман-мл. и художник-постановщик Елена Окопная («Воздух»), режиссер Ольга Акатьева («Я делаю шаг»), продюсер Екатерина Филиппова («Сказки Гофмана»), продюсер Григорий Подземельный («Мой дикий друг»), сценарист Александр Архипов («По щучьему велению»), директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский («Первый Оскар»).
Фестиваль российского кино проводится с 27 ноября по 1 декабря в Белграде, Нови-Саде и Нише. Зрители могут увидеть восемь фильмов: сказочный блокбастер «По щучьему велению», семейные картины «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг»; военные драмы «Первый Оскар» и «Воздух»; авторские кинопроекты «Свет» и «Сказки Гофмана» — участники международных кинофестивалей.
Организатором мероприятия выступает Роскино при поддержке Министерства культуры России. Бесплатные показы пройдут в РЦНК в Белграде, столичном кинотеатре Roda Cineplex, кинотеатрах Arena Cineplex в Нови-Саде и Vilin Grad в Нише, а бесплатные билеты можно получить на кассах кинотеатров.
Ранее в четверг в сербской столице состоялся V Российско-Сербский культурный форум, приуроченный к 80-летию освобождения Белграда в ходе Второй мировой войны. Никола Селакович на открытии мероприятия отдельно отметил авторитет и значительные усилия Ольги Любимовой в укреплении сотрудничества двух стран.