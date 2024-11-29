В Сербии открылся фестиваль российского кино Russian Film Festival

«Так получилось, что много-много лет это одна из наших традиций — привозить в Белград самое разное кино, самые разные премьеры. Мы очень рады, что наша программа расширяется, что есть возможность поделиться своим творчеством русских, российских, отечественных режиссеров и продюсеров не только в Белграде, но и в Нише и Нови-Саде», — подчеркнула Любимова.