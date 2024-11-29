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Умерла актриса Сильвия Пиналь

Ей было 93 года
Сильвия Пиналь
Сильвия ПинальИсточник: Legion-Media.ru

МЕХИКО, 29 ноября. /ТАСС/. Мексиканская актриса Сильвия Пиналь умерла в Мехико на 94-м году жизни. Об этом сообщило Министерство культуры Мексики.

«Министерство культуры Мексики с прискорбием сообщает о смерти актрисы Сильвии Пиналь. <…> Ее наследие останется фундаментальной опорой кино, театра и телевидения страны», — говорится в сообщении ведомства в X.

Пиналь сыграла в более чем 100 фильмах, среди которых «Виридиана» (Viridiana, 1961), «Ангел-истребитель» (El Angel exterminador, 1962) и «Симеон столпник» (Simón del desierto, 1965). Она дважды становилась победительницей премии «Серебряный Ариэль» как лучшая актриса.

В 2016 году Академия кинематографических искусств и наук в Голливуде выбрала Пиналь в качестве одного из своих членов в знак признания ее долгой карьеры и вклада в международную киноиндустрию.