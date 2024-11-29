Гришу не смущают крестьяне, разговаривающие про кинематограф, не соответствующий времени антураж или татаро-монголы, появившиеся вдруг в XIX веке. В итоге «Холоп» собрал более 4 миллиардов рублей в России и стал самой кассовой лентой в Сербии в 2020 году — тут помог вклад Милоша Биковича в продвижение проекта у себя на родине. Вот так «Холоп» стал лакомым кусочком для продюсерских компаний по всему миру.