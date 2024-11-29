23 января 2025 года на большие экраны выйдет «Холоп. Великолепный век» — турецкая версия российской комедии «Холоп». У адаптации есть все шансы стать настоящим хитом как на родине, так и в России, ведь главную роль исполнил один из самых известных турецких актеров — Керем Бюрсин, сыгравший Серкана Болата в полюбившемся сериале «Постучись в мою дверь».
Место действия — Османская империя времен правления султана Сулеймана, эпоха, в которую происходят события сериала «Великолепный век». То есть в одном флаконе смешали все необходимые для суперхита ингредиенты. Смогут ли турецкие создатели повторить успех оригинала, скоро узнаем, а пока давайте вспомним всех «Холопов».
1. Холоп (Россия, 2019)
Гриша (Милош Бикович) — типичный «золотой мальчик», уверенный, что все в жизни можно купить за деньги отца (Александр Самойленко), но и тот для него не авторитет. В какой-то момент терпение героя Самойленко заканчивается и он решает заняться перевоспитанием нерадивого отпрыска.
На помощь бизнесмену приходит продюсер Анастасия (Мария Миронова) и психолог Лев (Иван Охлобыстин). Вместе они запускают «шоу Трумана», где Гриша — главное действующее лицо. Ему устраивают путешествие в 1860 год, но уже не в роли баловня, а в качестве дворового. Оказавшись в непривычной среде, Гриша начинает смотреть на себя со стороны. Но действительно измениться ему помогает любовь, которая не была прописана в сюжете у шоураннеров.
Эта, на первый взгляд, классическая с точки зрения драматургии история вышла в нужное время — накануне Нового года. Режиссер Клим Шипенко, известный по фильмам «Салют-7» и «Вызов», создал картину, не претендующую на историческую достоверность, но в сочетании с фантастической невежественностью главного героя этот элемент делает комедию еще смешней.
Гришу не смущают крестьяне, разговаривающие про кинематограф, не соответствующий времени антураж или татаро-монголы, появившиеся вдруг в XIX веке. В итоге «Холоп» собрал более 4 миллиардов рублей в России и стал самой кассовой лентой в Сербии в 2020 году — тут помог вклад Милоша Биковича в продвижение проекта у себя на родине. Вот так «Холоп» стал лакомым кусочком для продюсерских компаний по всему миру.
2. Холоп 2 (Россия, 2024)
Теперь Гриша является управляющим отеля, который не приносит дохода, и отношения с Лизой (Александра Бортич) из первой части у него не сложились. Однажды его чуть не сбивает Катя (Аглая Тарасова). Поскольку мама Кати — высокопоставленный чиновник федерального уровня (Наталья Рогожкина), то наглая мажорка остается безнаказанной, и Гриша решает взять на себя ответственность за ее перевоспитание.
Руководить проектом нанимают прежнюю команду, к которой присоединяется и отец Гриши. Концепция меняется: время действия — 1812 год, и сюжет реалити больше напоминает сказку «Золушка».
«Холоп 2» сохранил основную идею первой части, но стал масштабнее. В финальной батальной сцене, например, приняли участие более 300 актеров массовки, изображавших французских и российских солдат. Картина закрепила успех первой части и собрала в прокате более 3 миллиардов рублей.
3. Холоп. Однажды в Монголии (Монголия, 2023)
Дамиран (Одхуу Тэмуужин) — привыкший к роскоши молодой человек никогда не слышал нет в ответ. Он уверен, что деньги могут решить любую проблему. Устав от его легкомысленного поведения, отец решает преподать сыну урок. Однажды Дамиран просыпается в монгольской деревне и с удивлением обнаруживает, что оказался в прошлом. Теперь он бедный крестьянин, который обязан трудиться на благо общества. Богачу придется измениться, переосмыслить ценности и найти любовь.
Режиссер фильма «Холоп. Однажды в Монголии» Мунхбат Дашзэвэг точечно переработал оригинальный сценарий. Например, вместо курицы, которую украл герой Биковича, Дамиран крадет баранью ногу. Было интересно, как режиссер поступит с тем фактом, что Гриша спасал свою возлюбленную от монголо-татар. Но у Дашзэвэга Дамиран избавляет девушку от маньчжуров.
В целом ремейк практически не отличается от исходной версии: российские зрители отмечали, что картины — близнецы, но посмотреть его стоит, чтобы насладиться степными пейзажами и национальным колоритом. В Монголии комедия установила рекорд по кассовым сборам за 2023 год.
4. Холоп из Парижа (Франция, 2024)
Тот же сюжет, только теперь главным героем является Луи (Одран Каттен), и он француз. Его отец (Кад Мерад) обращается не к психологу, а к режиссеру рекламных роликов Крису (Кловис Корнийяк), который воображает себя новым Стэнли Кубриком. Для Луи строится аутентичная деревня, воссоздающая атмосферу 1702 года — эпоху Людовика XIV. По сценарию, который придумала команда «воспитателей», Луи служит жестокому виконту, и его должна перевоспитать любовь к дочке дворянина Изабо (Клара Жоли), которую против воли выдают замуж за богатого старого господина.
Режиссерами и сценаристами «Холопа из Парижа» стали Александр Шарло и Франк Манье, известные по комедии «Бобро поржаловать!». Из-за того, что сценарий переработали, некоторые персонажи исчезли, а невеста отца главного героя, в отличие от оригинала, сокрушается, что такой подход к воспитанию детей недопустим.
Французская публика встретила ремейк прохладно, отметив, что концепция интересна, но вот реализована плохо. Сборы ленты в России составили более 20 миллионов рублей.
5. Холоп. Великолепный век (Турция, 2025)
В центре сюжета — стамбульский мажор Мете (Керем Бюрсин), который попадет в «Великолепный век» султана Сулеймана. Некогда избалованный богач станет конюхом, а поможет ему в этом отец (Ахмет Мюмтаз Тайлан).
Роль психолога сыграл Эркан Колчак Кёстендиль, запомнившийся российскому зрителю по роли в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Любовный интерес турецкого Гриши воплотила Мелис Сезен. В комедии также поучаствовала Мелиса Денгель, знакомая по роли Джерен в «Постучись в мою дверь». Реализовать эту задумку взялся один из самых популярных турецких режиссеров — Онур Унлю. Насколько проект окажется самобытным, можно будет судить в следующем году.
Почему франшиза стала такой популярной и будет ли «Холоп 3»
Это классическая универсальная история о «попаданцах», любовь к которой имеет мультикультурный оттенок — такие сюжеты нравятся зрителям по всему миру. Клим Шипенко рассказывал, что, когда «Холоп» показали в лондонском кинотеатре, то иностранная публика смеялась над всеми шутками. Тот факт, что лента была куплена более чем в 10 странах, подтверждает, что трансформация из князя в грязь понятна людям в любой точке мира. Так что ждем «Холоп» с другим национальным колоритом.
Добавим, что успех комедии в России предполагает, что будет продолжение. И действительно: премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года. Известно, что в фильме персонаж Биковича займется воспитанием целой семьи мажоров.