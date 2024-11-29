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Даниил Воробьев вспомнил, как лишился голоса после семейной трагедии

Актеру пришлось работать со специалистами, чтобы восстановить речь
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев

Даниил Воробьев стал новым героем интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative и Кино Mail. В беседе с ведущим Вадимом Верником актер вспомнил, как в 2008 году потерял голос после трагедии в семье.

Его сестра, которая работала оператором, трагически погибла на съемках в Ташкенте. Ей было всего 22 года. Сразу после случившегося Воробьев сначала два дня ни с кем не говорил, а потом понял, что потерял голос.

«Я физически не мог говорить. Просто заблокировало. Сначала я даже не проанализировал, что я не говорю достаточно давно, а потом, когда я начал воспроизводить звук, то это было только намерением его произнести», — рассказал звезда «Триггера».

Актеру пришлось работать со специалистами, чтобы решить эту проблему. Ему понадобилось четыре месяца на восстановление. В частности, он стал заниматься вокалом. Вместе с педагогом артист постепенно возвращал себе голос.

Воробьев признался, что, когда снова начал говорить, его отношение к жизни изменилось. 

«Слова, важность слов. Весомость того, что ты произносишь. У тебя возникает понимание, что ты произносишь, какие слова, что ты в них вкладываешь, какая энергия за каждым словом находится. Это прямо яркое впечатление первого полугодия, когда я начал опять говорить», — признался артист.

Примечательно, что незадолго до трагедии Воробьев снялся в фильме «Голоса рыб», где его герой потерял голос из-за аварии. После похожей ситуации в жизни актер сделал вывод, что неправильно сыграл человека, лишившегося дара речи.

«Потому что, если по-настоящему это делать, это совсем другая категория энергии. Это всего лишь демонстрация, потому что есть другая глубина этой проблемы, когда человек вдруг замолкает. Мне было в жизни показано, как можно было бы это сделать в кино», — отметил артист.

Воробьев заключил, что 2008 год был для него непростым. 43-летний актер признался, что до сих пор не смирился со смертью сестры и даже не может разбирать эту тему с психотерапевтом.