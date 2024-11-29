Даниил Воробьев вспомнил, как лишился голоса после семейной трагедии

«Потому что, если по-настоящему это делать, это совсем другая категория энергии. Это всего лишь демонстрация, потому что есть другая глубина этой проблемы, когда человек вдруг замолкает. Мне было в жизни показано, как можно было бы это сделать в кино», — отметил артист.