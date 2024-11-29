Скарлетт Йоханссон дала редкий комментарий о муже: «У него есть озорная сторона»

«Люди из мира моды едут на паром на Стейтен-Айленд?! Тем не менее, это был большой успех. Так что, если у кого-то есть бат-мицва, которую нужно отпраздновать, да, пожалуйста, зайдите на сайт бронирования судна. Это действительно сделает нашу семью счастливой», — иронично отметила актриса.