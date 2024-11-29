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Скарлетт Йоханссон дала редкий комментарий о муже: «У него есть озорная сторона»

Актриса рассказала, какой на самом деле Колин Жост
Скарлетт Йохансон и Колин Жост
Скарлетт Йохансон и Колин ЖостИсточник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон стала гостьей шоу «В прямом эфире с Келли и Марком» в честь своего 40-летия, которое она отметила 22 ноября. В беседе с ведущими актриса рассказала о своем муже, комике Колине Жосте.

«Колин добрый, забавный и любящий. У него тоже есть озорная сторона, знаете ли. Вот почему он такой интересный», — рассказала звезда «Мстителей».

Она также вспомнила, как в 2022 году супруг вместе со своим приятелем Питом Дэвидсоном купил вышедший из строя паром на Стейтен-Айленд. Недавно Жост использовал судно в качестве площадки для проведения фэшн-показа на Неделе моды в Нью-Йорке.

«Люди из мира моды едут на паром на Стейтен-Айленд?! Тем не менее, это был большой успех. Так что, если у кого-то есть бат-мицва, которую нужно отпраздновать, да, пожалуйста, зайдите на сайт бронирования судна. Это действительно сделает нашу семью счастливой», — иронично отметила актриса.

Напомним, Скарлетт Йоханссон начала встречаться с Колином Жостом в 2017 году и спустя три года вышла за него замуж. Еще через год у пары родился сын Космос. Также актриса воспитывает десятилетнюю дочь Роуз от брака с французским бизнесменом Роменом Дориаком.