Чаще всего детям достаются черты их родителей, причем это проявляется и в характере, и во внешности. В случае с некоторыми звездами их наследники угадываются не сразу, и яркий тому пример — дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур. Рассказываем о детях голливудских знаменитостей, не унаследовавших внешность родителей.
1. Дженнифер Лопез и ее дочь Эмма Мэрибел
Звезда Голливуда и исполнительница латиноамериканских хитов в 2008 году родила двойняшек Макса и Эмму Мэрибел. Отцом малышей Дженнифер Лопез стал Марк Энтони. Когда Максу и Эмме было три, их родители развелись.
Джей Ло не прячет своих отпрысков и часто публикует кадры с ними в соцсетях. По крайней мере, так было до того, пока дети Лопез не вступили в активный подростковый период. Например, Эмма начала носить мешковатую одежду и отрицать свою женскую сущность. Она и раньше не была похожа на знаменитую маму, а теперь и вовсе стала напоминать своего отца.
Впрочем, некоторые интернет-пользователи считают, что дочь певицы все-таки похожа на Дженнифер Лопез в молодости и до всех пластических манипуляций артистки.
2. Николас Кейдж и его сын Уэстон
Старший сын Николаса Кейджа не унаследовал голливудские черты своего отца. 33-летний Уэстон Кейдж предпочитает рокерский стиль и даже периодически попадает в криминальную хронику. Весной 2024-го появилась информация, что Уэстон избил собственную мать Кристину Фултон. Правда, актриса не подтвердила информацию и попросила оставить их семью в покое.
Тем не менее у Николаса Кейджа и его сына все же есть общее — это их профессия. Несмотря на то, что впервые на съемочной площадке Уэстона оказался еще в 2005 году, основательно карьерой он занялся только пять лет назад. В юности звездный наследник увлекался рок-музыкой и даже выступал со своей группой.
3. Мадонна и ее дочь Лурдес Леон
Первенец певицы Лурдес Леон появилась на свет в октябре 1996 года. Папой девочки стал фитнес-тренер кубинского происхождения Карлос Леон, с которым Мадонна познакомилась благодаря экранизации мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита». Девушке 27 лет, и она уже успела попробовать себя в разных амплуа: была и моделью, и певицей, и актрисой.
Лурдес Леон выглядит ровной противоположностью своей матери. Мадонна — светлокожая блондинка, Лурдес — смуглая брюнетка и явно унаследовала черты своего отца-латиноамериканца. Как и многие другие наследники известных мам и пап, Лурдес частенько ведет себя вызывающе. Она предпочитает откровенные наряды, а также выступает за бодипозитив.
4. Деми Мур и ее дочери Румер, Скаут и Таллула Уиллис
В браке голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса родились три дочери — Румер, Скаут и Таллула. От актеров с яркой внешностью все ждали такого же продолжения, и девочки действительно унаследовали от отца нос и массивную челюсть, а от матери — тонкие губы, но такое сочетание сделало их черты лица довольно грубыми.
Впрочем, нестандартная внешность наследницам Уиллиса и Мур никак не мешает. Все они счастливы в личной жизни и занимаются любимым делом. В 2024 году старшая Румер подарила родителям первую внучку.
Сейчас вся семья Брюса Уиллиса старается проводить с ним как можно больше времени. В 2023-м стало известно, что у «крепкого орешка» лобно-височная деменция. Болезнь прогрессирует, и прогнозы врачей неутешительные. Несмотря на то, что Деми Мур и Уиллис расстались больше 20 лет назад, актриса поддерживает мужа и часто навещает его.
5. Тильда Суинтон и ее дочь Онор
У актрисы Тильды Суинтон есть 27-летние близнецы — сын Ксавье и дочь Онор. Девушка пошла по стопам матери и строит кинокарьеру. Пока в фильмографии Онор лишь пять проектов, и во многих она сыграла со своей знаменитой матерью.
В отличие от Суинтон, у которой яркая и неординарная внешность, ее дочь выглядит довольно обычно. Как у отца, у Онор массивная челюсть, светлые волосы ей достались от матери. Поэтому, увидев молодую актрису в каком-нибудь фильме, вряд ли кто-то догадается, что это дочь голливудской звезды.
6. Тери Хэтчер и ее дочь Эмерсон Роуз
Единственная дочь звезды «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер родилась в 1997 году. Сейчас Эмерсон Роуз Тенни 27 лет. Как и многие непо-бейби, она пробовала себя в творческих профессиях: была актрисой дубляжа и фотомоделью.
Сейчас основное занятие Роуз — благотворительность. У Эмерсон есть блог в соцсетях, который она использует в благотворительных целях. Девушка часто выходит с матерью в свет, и многие отмечают, что общих черт у родственниц практически нет, кроме, разве что широкой улыбки.
7. Шер и Чез Боно
В 1969 году у Шер от Сонни Боно родилась дочь Честити, названная в честь одноименного фильма, в котором Шер снималась, когда забеременела. Честити с ранних лет жила под прицелом телекамер. Ее родители запустили шоу о своей жизни, в котором, конечно же, фигурировала и их дочь. Очаровательная девочка со светлыми волосами покорила телезрителей. Многие отмечали красоту и харизму звездной наследницы, пророчили ей не менее яркую карьеру, чем у родителей.
В 2010 году Честити сменила пол и имя. Сейчас Чез Боно — актер, музыкант, писатель и общественный активист. По одной из версий, Шер поддержала решение своего ребенка, по другой — до сих пор болезненно воспринимает это событие.