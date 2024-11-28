Джей Ло не прячет своих отпрысков и часто публикует кадры с ними в соцсетях. По крайней мере, так было до того, пока дети Лопез не вступили в активный подростковый период. Например, Эмма начала носить мешковатую одежду и отрицать свою женскую сущность. Она и раньше не была похожа на знаменитую маму, а теперь и вовсе стала напоминать своего отца.