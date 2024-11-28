Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дети голливудских звезд, не унаследовавшие внешность родителей

Как две капли воды — это не про них: рассказываем о звездных наследниках, которые совсем не похожи на своих родителей
Лениза Саетгараева
Автор Кино Mail
Деми Мур, Румер, Скаут, Талула Уиллис, Брюс Уиллис
Деми Мур, Румер, Скаут, Талула Уиллис, Брюс УиллисИсточник: Rex / Fotodom.ru

Чаще всего детям достаются черты их родителей, причем это проявляется и в характере, и во внешности. В случае с некоторыми звездами их наследники угадываются не сразу, и яркий тому пример — дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур. Рассказываем о детях голливудских знаменитостей, не унаследовавших внешность родителей. 

1. Дженнифер Лопез и ее дочь Эмма Мэрибел

Дженнифер Лопез и ее дочь Эмма Мэрибел
Дженнифер Лопез и ее дочь Эмма МэрибелИсточник: соцсети

Звезда Голливуда и исполнительница латиноамериканских хитов в 2008 году родила двойняшек Макса и Эмму Мэрибел. Отцом малышей Дженнифер Лопез стал Марк Энтони. Когда Максу и Эмме было три, их родители развелись. 

Джей Ло не прячет своих отпрысков и часто публикует кадры с ними в соцсетях. По крайней мере, так было до того, пока дети Лопез не вступили в активный подростковый период. Например, Эмма начала носить мешковатую одежду и отрицать свою женскую сущность. Она и раньше не была похожа на знаменитую маму, а теперь и вовсе стала напоминать своего отца. 

Впрочем, некоторые интернет-пользователи считают, что дочь певицы все-таки похожа на Дженнифер Лопез в молодости и до всех пластических манипуляций артистки. 

2. Николас Кейдж и его сын Уэстон

Николас Кейдж и его сын Уэстон
Николас Кейдж и его сын УэстонИсточник: Legion-Media.ru

Старший сын Николаса Кейджа не унаследовал голливудские черты своего отца. 33-летний Уэстон Кейдж предпочитает рокерский стиль и даже периодически попадает в криминальную хронику. Весной 2024-го появилась информация, что Уэстон избил собственную мать Кристину Фултон. Правда, актриса не подтвердила информацию и попросила оставить их семью в покое.

Тем не менее у Николаса Кейджа и его сына все же есть общее — это их профессия. Несмотря на то, что впервые на съемочной площадке Уэстона оказался еще в 2005 году, основательно карьерой он занялся только пять лет назад. В юности звездный наследник увлекался рок-музыкой и даже выступал со своей группой. 

3. Мадонна и ее дочь Лурдес Леон

Мадонна и ее дочь Лурдес Леон
Мадонна и ее дочь Лурдес ЛеонИсточник: Legion-Media.ru

Первенец певицы Лурдес Леон появилась на свет в октябре 1996 года. Папой девочки стал фитнес-тренер кубинского происхождения Карлос Леон, с которым Мадонна познакомилась благодаря экранизации мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита». Девушке 27 лет, и она уже успела попробовать себя в разных амплуа: была и моделью, и певицей, и актрисой. 

Лурдес Леон выглядит ровной противоположностью своей матери. Мадонна — светлокожая блондинка, Лурдес — смуглая брюнетка и явно унаследовала черты своего отца-латиноамериканца. Как и многие другие наследники известных мам и пап, Лурдес частенько ведет себя вызывающе. Она предпочитает откровенные наряды, а также выступает за бодипозитив. 

4. Деми Мур и ее дочери Румер, Скаут и Таллула Уиллис

Скаут Уиллис, Таллула Уиллис, Деми Мур и Румер Уиллис
Скаут Уиллис, Таллула Уиллис, Деми Мур и Румер УиллисИсточник: Legion-Media.ru

В браке голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса родились три дочери — Румер, Скаут и Таллула. От актеров с яркой внешностью все ждали такого же продолжения, и девочки действительно унаследовали от отца нос и массивную челюсть, а от матери — тонкие губы, но такое сочетание сделало их черты лица довольно грубыми.

Впрочем, нестандартная внешность наследницам Уиллиса и Мур никак не мешает. Все они счастливы в личной жизни и занимаются любимым делом. В 2024 году старшая Румер подарила родителям первую внучку. 

Сейчас вся семья Брюса Уиллиса старается проводить с ним как можно больше времени. В 2023-м стало известно, что у «крепкого орешка» лобно-височная деменция. Болезнь прогрессирует, и прогнозы врачей неутешительные. Несмотря на то, что Деми Мур и Уиллис расстались больше 20 лет назад, актриса поддерживает мужа и часто навещает его. 

5. Тильда Суинтон и ее дочь Онор

Тильда Суинтон и ее дочь Онор
Тильда Суинтон и ее дочь ОнорИсточник: Legion-Media.ru

У актрисы Тильды Суинтон есть 27-летние близнецы — сын Ксавье и дочь Онор. Девушка пошла по стопам матери и строит кинокарьеру. Пока в фильмографии Онор лишь пять проектов, и во многих она сыграла со своей знаменитой матерью.

В отличие от Суинтон, у которой яркая и неординарная внешность, ее дочь выглядит довольно обычно. Как у отца, у Онор массивная челюсть, светлые волосы ей достались от матери. Поэтому, увидев молодую актрису в каком-нибудь фильме, вряд ли кто-то догадается, что это дочь голливудской звезды.

6. Тери Хэтчер и ее дочь Эмерсон Роуз

Тери Хэтчер и ее дочь Эмерсон Роуз
Тери Хэтчер и ее дочь Эмерсон Роуз Источник: соцсети

Единственная дочь звезды «Отчаянных домохозяек» Тери Хэтчер родилась в 1997 году. Сейчас Эмерсон Роуз Тенни 27 лет. Как и многие непо-бейби, она пробовала себя в творческих профессиях: была актрисой дубляжа и фотомоделью. 

Сейчас основное занятие Роуз — благотворительность. У Эмерсон есть блог в соцсетях, который она использует в благотворительных целях. Девушка часто выходит с матерью в свет, и многие отмечают, что общих черт у родственниц практически нет, кроме, разве что широкой улыбки. 

7. Шер и Чез Боно

Шер и Чез Боно
Шер и Чез БоноИсточник: Rex / Fotodom.ru

В 1969 году у Шер от Сонни Боно родилась дочь Честити, названная в честь одноименного фильма, в котором Шер снималась, когда забеременела. Честити с ранних лет жила под прицелом телекамер. Ее родители запустили шоу о своей жизни, в котором, конечно же, фигурировала и их дочь. Очаровательная девочка со светлыми волосами покорила телезрителей. Многие отмечали красоту и харизму звездной наследницы, пророчили ей не менее яркую карьеру, чем у родителей.

В 2010 году Честити сменила пол и имя. Сейчас Чез Боно — актер, музыкант, писатель и общественный активист. По одной из версий, Шер поддержала решение своего ребенка, по другой — до сих пор болезненно воспринимает это событие.