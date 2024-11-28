Асмус напугала поклонников окровавленным фото в нижнем белье

«Все, что вы видите на фото — невсамомделишное. Не свой цвет волос, не свой цвет глаз, не своя кровь, лифак и даже титьки не свои — все дали погонять на съемках фильма “Кинопленка № 8”. Внезапно. Чудом наше смелое кино обзавелось прокатом. Спасибо всем причастным, вы — легендарны! Если в профессию, то ради такого материала» — отметила Асмус.