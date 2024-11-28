Асмус напугала поклонников окровавленным фото в нижнем белье

Кристина Асмус опубликовала в личном блоге фото со съемочной площадки фильма «Кинопленка № 8». На кадре 36-летняя актриса предстала в белом лифе и с окровавленным телом и лицом. Также звезда кино вставила линзы и ради съемок перекрасила волосы в более темный оттенок.
«Все, что вы видите на фото — невсамомделишное. Не свой цвет волос, не свой цвет глаз, не своя кровь, лифак и даже титьки не свои — все дали погонять на съемках фильма “Кинопленка № 8”. Внезапно. Чудом наше смелое кино обзавелось прокатом. Спасибо всем причастным, вы — легендарны! Если в профессию, то ради такого материала» — отметила Асмус.
Она посоветовала зрителям быстрее идти в кинотеатры и покупать билеты, так как прокат фильма ограниченный. Актриса также поблагодарила всю команду, вместе с которой работала над созданием киноленты.
«Много сути, экстаза, стиля, линчевания, гиперэмоций, нутра, крови, секса и нога в гипсе за каждым моим кадром», — заключила звезда.
Действие картины «Кинопленка № 8» происходит в 1990-е годы. По сюжету, в заброшенном кинотеатре небольшого российского городка при загадочных обстоятельствах пропадает мальчик. Его мама владеет видеопрокатом в том самом кинотеатре. Пытаясь найти своего ребенка, Мария (Кристина Асмус) вынуждена пойти против местного авторитета Егора Бочарова (Даниил Воробьев).
Неожиданно ей на помощь приходит беглый преступник Дмитрий Шилин (Семен Литвинов). А вскоре женщина понимает, что в кинотеатре обитает призрак, который каким-то образом связан с исчезновением ее сына, а также таинственной кинопленкой № 8.
Ранее Кристина Асмус впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным. Им оказался кинопродюсер Илья Бурец.