Умерла актриса Вера Карпова

Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде. В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. Вместе с ней на курсе учились Нина Дорошина, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов. На одном из показов дипломного спектакля оказался Николай Акимов. Он пригласил молодых однокурсниц Карпову и Ульянову в Театр Комедии. В спектаклях Акимова Карпова играла главные роли: Аннунциату в «Тени» Е. Шварца, Оливию в «Двенадцатой ночи» Шекспира, Марью Антоновну в «Ревизоре» Н. Гоголя. В театре она сыграла более восьмидесяти ролей.