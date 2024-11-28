Умерла актриса Вера Карпова

Санкт-Петербург, 28 ноября. /ТАСС/. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Вера Карпова умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил театр Комедии имени Н. П. Акимова, где она прослужила более шести десятилетий.
«С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда театра Комедии, народная артистка России, выдающийся деятель отечественной культуры», — говорится в сообщении театра.
В театре отметили, что Карпова была воплощением особого, петербургского театрального стиля, артистической выправки, остроумия и шарма. «Всю свою творческую жизнь актриса посвятила театру Комедии. Каждый режиссер обычно выбирает в качестве героини определенное лицо — так меняются времена в театре. Вера Карпова понадобилась всем. Она сама была — эпоха», — сказано в сообщении театра.
Соболезнования в связи с уходом актрисы выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Вера Александровна Карпова — легенда и хранитель традиций театра Комедии имени Н. П. Акимова, — говорится в соболезновании главы города, текст которого распространила пресс-служба Смольного. — Петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату».
Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде. В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. Вместе с ней на курсе учились Нина Дорошина, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов. На одном из показов дипломного спектакля оказался Николай Акимов. Он пригласил молодых однокурсниц Карпову и Ульянову в Театр Комедии. В спектаклях Акимова Карпова играла главные роли: Аннунциату в «Тени» Е. Шварца, Оливию в «Двенадцатой ночи» Шекспира, Марью Антоновну в «Ревизоре» Н. Гоголя. В театре она сыграла более восьмидесяти ролей.
Актриса много снималась в кино и телесериалах. Среди ее работ — фильмы «Сын» (1955), «Человек родился» (1956), «Улица полна неожиданностей» (1958), «Осторожно, бабушка!» (1961), «Бедный, бедный Павел» (2003), «Преступление и наказание» (2007), «Военная разведка: Западный фронт» (2010) и многие другие.
Вера Карпова — лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая женская роль» (за роль в спектакле «Ретро»). В 2018 году Карповой присуждена премия «Фигаро» в номинации «За служение Театральному Отечеству», а в 2019 году — «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в театральное искусство».