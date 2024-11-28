Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова, Верник, Иванова снимаются в продолжении «Мосгаза»: первые кадры

В детективном сериале «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» сотрудники МУРа и Черкасов столкнутся с махинациями с лотерейными билетами
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Андрей Смоляков и Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Смоляков и Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

Появились первые кадры со съемок нового сезона сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш». В продолжении популярного ретро-детектива вернутся Андрей Смоляков, Марина Александрова, Ольга Лерман. Появятся также и новые персонажи — в исполнении Игоря Верника, Марии Мацель, Кирилла Кяро и Светланы Ивановой.

События одиннадцатого «Мосгаза» развиваются в 1983 году. Сотрудники МУРа расследуют убийства людей, выигравших крупные суммы денег в лотерее. Ковалев (Андрей Мерзликин) и Тимофеева (Александрова) считают главными виновниками преступлений организатора розыгрыша (Александр Самойленко) и конферансье (Верник). Вышедший в отставку Иван Петрович Черкасов (Смоляков) не может сидеть без дела и присоединяется к бывшим коллегам.

Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Светлана Иванова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Светлана Иванова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Мерзликин на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Мерзликин на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

Но кто-то старательно вставляет детективам палки в колеса. Оказывается, что для чинуш-бюрократов крупные розыгрыши — это серьезная статья бюджета. Распутывая клубок, муровцы неожиданно окажутся в НИИ Математики и Кибернетики, где ведется работа по изучению возможностей обогащения посредством тиражей «Мослото».

Андрей Смоляков и Ольга Лерман на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Смоляков и Ольга Лерман на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Игорь Верник и Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Игорь Верник и Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

Режиссером продолжения стал Евгений Звездаков, уже работавший над двумя предыдущими сезонами франшизы («Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова» и «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»). В качестве продюсеров вновь выступают Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.

Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Игорь Верник, Евгений Звездаков, Марина Александрова, Светлана Иванова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»
Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Игорь Верник, Евгений Звездаков, Марина Александрова, Светлана Иванова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш»

Премьера сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году, а следом его покажут на Первом канале.