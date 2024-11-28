Появились первые кадры со съемок нового сезона сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш». В продолжении популярного ретро-детектива вернутся Андрей Смоляков, Марина Александрова, Ольга Лерман. Появятся также и новые персонажи — в исполнении Игоря Верника, Марии Мацель, Кирилла Кяро и Светланы Ивановой.
События одиннадцатого «Мосгаза» развиваются в 1983 году. Сотрудники МУРа расследуют убийства людей, выигравших крупные суммы денег в лотерее. Ковалев (Андрей Мерзликин) и Тимофеева (Александрова) считают главными виновниками преступлений организатора розыгрыша (Александр Самойленко) и конферансье (Верник). Вышедший в отставку Иван Петрович Черкасов (Смоляков) не может сидеть без дела и присоединяется к бывшим коллегам.
Но кто-то старательно вставляет детективам палки в колеса. Оказывается, что для чинуш-бюрократов крупные розыгрыши — это серьезная статья бюджета. Распутывая клубок, муровцы неожиданно окажутся в НИИ Математики и Кибернетики, где ведется работа по изучению возможностей обогащения посредством тиражей «Мослото».
Режиссером продолжения стал Евгений Звездаков, уже работавший над двумя предыдущими сезонами франшизы («Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова» и «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»). В качестве продюсеров вновь выступают Константин Эрнст и Денис Евстигнеев.
Премьера сериала «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году, а следом его покажут на Первом канале.