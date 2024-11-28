События одиннадцатого «Мосгаза» развиваются в 1983 году. Сотрудники МУРа расследуют убийства людей, выигравших крупные суммы денег в лотерее. Ковалев (Андрей Мерзликин) и Тимофеева (Александрова) считают главными виновниками преступлений организатора розыгрыша (Александр Самойленко) и конферансье (Верник). Вышедший в отставку Иван Петрович Черкасов (Смоляков) не может сидеть без дела и присоединяется к бывшим коллегам.