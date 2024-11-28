Дочь Тома Круза впервые за долгое время вышла на публику

Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс, Сури, впервые за долгое время заметили на публике.
18-летнюю Сури подловили папарацци, когда она гуляла со стаканом кофе по Бруклину. Дочь знаменитостей вышла на улицу в темно-зеленом пуховике, синих штанах, бордовых носках и коричневых замшевых тапках. Девушка распустила волосы и отказалась от макияжа.
Читатели Daily Mail принялись обсуждать внешность Сури. Пока одни говорили, что девушка похожа на Кэти Холмс, другие были убеждены, что она копия Тома Круза.
«Ее темные волосы очень красивые», «Она очень похожа на Кэти!», «Сури выглядит точь-в-точь как ее отец, жаль, что он бросил ее», — писали интернет-пользователи в комментариях.
В ноябре 2006 года Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс. Свадьба прошла в Италии, а за полгода до нее, 18 апреля 2006 года, у влюбленных родилась дочь Сури. В 2012-м знаменитости развелись.
В апреле Тома Круза раскритиковали за то, что он пропустил день рождения своей наследницы. Позже инсайдер заявил, что актер на самом деле хочет наладить отношения с Сури. По словам источника, артист продолжает интересоваться жизнью дочери.
В конце июня появилась информация, что наследница Тома Круза отказалась от фамилии актера.