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67-летний Дольф Лундгрен победил рак после девятилетней борьбы

Звезда «Неудержимых» опубликовал видео из больничной палаты
Звезда «Неудержимых» победил рак после девятилетней борьбы
Звезда «Неудержимых» победил рак после девятилетней борьбыИсточник: Газета.Ру

Актер Дольф Лундгрен сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что победил рак после девятилетней борьбы.

67-летний Лундгрен опубликовал видео из больничной палаты и поделился подробностями лечения. Ему сделали абляцию легких. Эта малоинвазивная процедура предполагает контактное разрушение патологически измененных тканей при помощи направленного пучка радиочастотных волн. Артист избавился от последней опухоли.

«Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я полагаю, что у меня не будет рака, поэтому я с нетерпением жду этой процедуры», — поделился актер.

Лундгрен признался, что болезнь научила его жить настоящим и наслаждаться каждым моментом. Артист поблагодарил поклонников за поддержку.

Дольф Лундгрен на премьере фильма «Аквамен», 2018 год
Дольф Лундгрен на премьере фильма «Аквамен», 2018 годИсточник: Legion-Media.ru

Шведский актер рассказал о своей восьмилетней борьбе с раком в мае 2023 года. Артист предположил, что он мог развиться из-за употребления стероидов для бодибилдинга. Как оказалось, ему диагностировали болезнь в 2015 году. По словам актера, врачи прогнозировали ему максимум 2-3 года жизни.

Дольф Лундгрен известен по ролям в фильмах «Рокки 4», «Неудержимые» и боевикам 80-90-х годов.