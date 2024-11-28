67-летний Дольф Лундгрен победил рак после девятилетней борьбы

Шведский актер рассказал о своей восьмилетней борьбе с раком в мае 2023 года. Артист предположил, что он мог развиться из-за употребления стероидов для бодибилдинга. Как оказалось, ему диагностировали болезнь в 2015 году. По словам актера, врачи прогнозировали ему максимум 2-3 года жизни.