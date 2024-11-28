Против актера Трескунова возбудили административное дело

Трескунова привлекли по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Артисту может грозить административный штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Причиной возбуждения дела стало отсутствие маркировки об иноагенте в социальных сетях актера. В октябре Трескунова уже оштрафовали на 40 тысяч рублей по закону об иноагентах.