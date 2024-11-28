Трансляция «Щелкунчика» пройдет в 100 кинотеатрах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут более чем в 100 кинотеатрах разных городов России. Балет будут транслировать 30 и 31 декабря, говорится в официальном Telegram-канале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).
«30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 балет “Щелкунчик” П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах страны. Трансляции пройдут в более чем 100 кинотеатрах», — говорится в сообщении.
Ознакомиться с полным списком кинотеатров можно в официальном Telegram-канале ГАБТ, со временем он будет пополняться.
Также 31 декабря в 20.00 балет покажут в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте», посмотреть его сможет любой желающий.