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Трансляция «Щелкунчика» пройдет в 100 кинотеатрах

Балет будут транслировать 30 и 31 декабря, отметили в ГАБТ
Фото: соцсети Большого театра
Фото: соцсети Большого театра

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут более чем в 100 кинотеатрах разных городов России. Балет будут транслировать 30 и 31 декабря, говорится в официальном Telegram-канале Государственного академического Большого театра России (ГАБТ).

«30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 балет “Щелкунчик” П. И. Чайковского в постановке Юрия Григоровича можно будет увидеть не только на Исторической сцене Большого театра, но и в прямом эфире в кинотеатрах страны. Трансляции пройдут в более чем 100 кинотеатрах», — говорится в сообщении.

Ознакомиться с полным списком кинотеатров можно в официальном Telegram-канале ГАБТ, со временем он будет пополняться.

Также 31 декабря в 20.00 балет покажут в сообществе театра в соцсети «ВКонтакте», посмотреть его сможет любой желающий.