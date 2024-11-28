Ариана Гранде пришла на мюзикл с 99-летней бабушкой

Актриса Ариана Гранде вышла на публику с 99-летней бабушкой Марджори Гранде. Историей она поделилась в личном блоге.
Гранде пригласила бабушку на мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» со своим участием. Компанию бабушке составил ее брат Фрэнки.
«Я прилетела в Бока на день, чтобы сходить с Нонной в кинотеатр, где я проводила выходные в детстве», — написала исполнительница.
В середине сентября 2023 года стало известно, что Ариана Гранде и агент по элитной недвижимости Далтон Гомес подали на развод. Официальной причиной расставания пары стали «непримиримые разногласия». При этом отношения между Арианой Гранде и Далтоном Гомесом закончились еще 20 февраля 2023 года. Певица и риелтор не торопились с разрывом, так как пытались уладить детали и прийти к согласию относительно развода.
После этого Арина Гранде стала встречаться с актером Итаном Слейтером. Поп-исполнительница и ее новый бойфренд вместе играют в киномюзикле «Злая». Кроме того, Слейтер известен американским театралам по главной роли в бродвейском мюзикле «Губка Боб Квадратные Штаны».