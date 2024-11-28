Ариана Гранде пришла на мюзикл с 99-летней бабушкой

В середине сентября 2023 года стало известно, что Ариана Гранде и агент по элитной недвижимости Далтон Гомес подали на развод. Официальной причиной расставания пары стали «непримиримые разногласия». При этом отношения между Арианой Гранде и Далтоном Гомесом закончились еще 20 февраля 2023 года. Певица и риелтор не торопились с разрывом, так как пытались уладить детали и прийти к согласию относительно развода.