Джуд Лоу раскрыл правду о съемках фильма «Отпуск по обмену»

Девушки находят для себя решение — сайт, который предлагает обменяться жильем во время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем и договариваются пожить друг у друга в течение двух недель. Так, Айрис оказывается в солнечной Калифорнии, а Аманда получает возможность встретить Рождество в заснеженной английской провинции.