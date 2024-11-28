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Джуд Лоу раскрыл правду о съемках фильма «Отпуск по обмену»

Актер разочаровал поклонников неожиданным фактом
кадр из к/ф «Отпуск по обмену»
кадр из к/ф «Отпуск по обмену»Источник: 7 Дней

Джуд Лоу раскрыл правду о доме из фильма «Отпуск по обмену». В интервью BBC Radio актер признался, что в реальности его не существует.

Актер заявил, что коттедж из фильма является вымышленным. Режиссер арендовала участок и построила декорацию, так как не смогла найти подходящий домик.

«Это забавный факт. Каждый раз, когда я открывал эту дверь и заходил внутрь, сцена заканчивалась. А все интерьеры, которые вы видите в фильме, были сняты в Лос-Анджелесе три месяца спустя», — сказал актер.

В центре сюжета фильма — Айрис (Кейт Уинслет) из Англии и Аманда (Кэмерон Диаз) из Америки. Первая безответно влюблена в своего коллегу, а вторая только что узнала об измене своего парня. Действие происходит накануне Рождества.

Девушки находят для себя решение — сайт, который предлагает обменяться жильем во время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем и договариваются пожить друг у друга в течение двух недель. Так, Айрис оказывается в солнечной Калифорнии, а Аманда получает возможность встретить Рождество в заснеженной английской провинции.