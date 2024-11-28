Фестиваль российского кино пройдет в трех сербских городах

«Я хочу сказать, что сербский народ и наш народ всегда были братьями. Так было, так есть и так будет, — указала глава Роскино. — Мы уверены, что все показы будут интересны зрителям всех возрастов, и мы обязательно не оставим равнодушным никого после просмотра».