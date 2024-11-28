Фестиваль российского кино пройдет в трех сербских городах

БЕЛГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино будет интересен сербскому зрителю и никого не оставит равнодушным. Такое мнение выразила гендиректор Роскино Эльза Антонова в рамках пресс-конференции по случаю пятидневного фестиваля.
«Сейчас мы расширили географию показов, в трех городах вы увидите показы восьми фильмов, лучших новинок российского кинематографа. Акцент, конечно, мы делали на 80-летие Победы, которое мы празднуем, великий праздник отмечается в следующем году. Месяц назад мы отмечали важную дату, 80-летие освобождения Белграда. Конечно, в программу показа включены самые знаковые, кассовые фильмы на эту тематику. Это фильм “Воздух”, режиссер Алексей Герман-мл., и фильм “Первый Оскар”, который представляет сегодня Николай Златопольский, директор отдела международных продаж компании — правообладателя “Централ Партнершип”, — отметила Антонова.
«Я хочу сказать, что сербский народ и наш народ всегда были братьями. Так было, так есть и так будет, — указала глава Роскино. — Мы уверены, что все показы будут интересны зрителям всех возрастов, и мы обязательно не оставим равнодушным никого после просмотра».
Фестиваль российского кино пройдет с 27 ноября по 1 декабря в Белграде, Нови-Саде и Нише. Зрители смогут увидеть восемь фильмов: сказочный блокбастер «По щучьему велению», семейные картины «Мой дикий друг», «Огненный лис», «Я делаю шаг»; военные драмы «Первый Оскар» и «Воздух»; авторские кинопроекты «Свет» и «Сказки Гофмана» — участники международных кинофестивалей. Организатором мероприятия выступает Роскино при поддержке Министерства культуры России. Бесплатные показы пройдут в Российском центре науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, столичном кинотеатре Roda Cineplex, кинотеатрах Arena Cineplex в Нови-Саде и Vilin Grad в Нише, а бесплатные билеты можно получить на кассах кинотеатров.