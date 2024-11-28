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40-летняя Скарлетт Йоханссон пришла на шоу в облегающих брюках: «Сменила имидж»

Актриса вышла на публику в брючном костюме
Скарлетт Йоханссон на шоу Live with Kelly & Mark
Скарлетт Йоханссон на шоу Live with Kelly & MarkИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Скарлетт Йоханссон стала гостью шоу Live with Kelly & Mark. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя Скарлетт Йоханссон вышла на публику в горчичном брючном костюме: облегающих брюках, водолазке и жакете. Образ дополнили черные лаковые лодочки и кремовая сумка от бренда Prada. Поклонники остались в восторге от образа актрисы.

«Отлично сменила имидж», «Какой стильный наряд! Мне очень нравятся подходящие аксессуары и обувь. Она выглядит потрясающе», «Она прекрасна», — написала актриса.

Скарлетт Йоханссон на шоу Live with Kelly & Mark
Скарлетт Йоханссон на шоу Live with Kelly & MarkИсточник: Legion-Media.ru

В мае Скарлетт Йоханссон впервые стала лицом рекламной кампании сумок Galleria итальянского дома моды Prada. Сумка Galleria, разработанная в 2007 году, стала фирменной сумкой бренда Prada. Дом решил вновь привлечь внимание к аксессуару с помощью новой кампании, в которой впервые снялась актриса.

Ранее Скарлетт Йоханссон согласилась на необычную роль ради дочери.