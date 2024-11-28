40-летняя Скарлетт Йоханссон пришла на шоу в облегающих брюках: «Сменила имидж»

40-летняя Скарлетт Йоханссон вышла на публику в горчичном брючном костюме: облегающих брюках, водолазке и жакете. Образ дополнили черные лаковые лодочки и кремовая сумка от бренда Prada. Поклонники остались в восторге от образа актрисы.