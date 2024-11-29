«Я сняла полезное кино». Интервью с Одри Диван, режиссером новой «Эммануэль»

Я бы не назвала эту ветку гвоздем программы, но мне нравится ваша точка зрения. Я вижу это так: все персонажи, встречающиеся на пути героини, помогают ей заглянуть в себя и обратить внимание на какую-то проблему. Все они отражают разные грани Эммануэль. Зельда, молодая китаянка, — это свобода, в том числе сексуальная. Кей — в своем роде мужская версия самой героини, человек, разучившийся, как и она, получать удовольствие. Он подталкивает Эммануэль к выходу за рамки — хотя бы за рамки отеля, чтобы она смогла разглядеть настоящий Гонконг. Сэр Джон существует для того, чтобы напомнить героине о страхе. Именно он произносит фразу, которую я считаю ключевой: «Страх — что за восхитительное чувство!»