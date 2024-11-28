Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезде «Трех мушкетеров» Смирнитскому сделали операцию

Mash: актеру Валентину Смирнитскому провели операцию на глазе
Валентин Смирнитский
Валентин СмирнитскийИсточник: PersonaStars

Народный артист России Валентин Смирнитский был госпитализирован из-за катаракты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в последнее время Смирнитский стремительно слеп и плохо различал людей. В больнице ему провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой. Вмешательство прошло без осложнений. Теперь актер хорошо видит вдали и на среднем расстоянии.

На данный момент Смирнитский выписался из больницы и вернулся в театр. Врачи прописали актеру послеоперационный уход и наблюдение.

Валентин Смирнитский известен по роли Портоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он дебютировал в кино в 1963 году в картине «Я шагаю по Москве». В его фильмографии более 170 работ.

В 2005 году Смирнитский удостоился звания народного артиста России.