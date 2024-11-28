Звезде «Трех мушкетеров» Смирнитскому сделали операцию

Народный артист России Валентин Смирнитский был госпитализирован из-за катаракты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, в последнее время Смирнитский стремительно слеп и плохо различал людей. В больнице ему провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой. Вмешательство прошло без осложнений. Теперь актер хорошо видит вдали и на среднем расстоянии.
На данный момент Смирнитский выписался из больницы и вернулся в театр. Врачи прописали актеру послеоперационный уход и наблюдение.
Валентин Смирнитский известен по роли Портоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он дебютировал в кино в 1963 году в картине «Я шагаю по Москве». В его фильмографии более 170 работ.
Смирнитский играл в таких проектах, как «Легенда № 17», «Высшая мера», «Мастер и Маргарита», «Папины дочки», «Абрек», «Однажды двадцать лет спустя», «Отцы и деды».
В 2005 году Смирнитский удостоился звания народного артиста России.