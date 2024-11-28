Звезде «Трех мушкетеров» Смирнитскому сделали операцию

По данным издания, в последнее время Смирнитский стремительно слеп и плохо различал людей. В больнице ему провели высокотехнологичную микрохирургическую операцию по замене хрусталика одного из глаз интраокулярной линзой. Вмешательство прошло без осложнений. Теперь актер хорошо видит вдали и на среднем расстоянии.