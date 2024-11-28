Режиссер Оганесян поспорил со звездами «Квартета И» на 5 млн из-за сборов фильма

«Премьера. Важный день. Надо бы как-то подзаработать. Стою, ломаю мозг и вижу, как у Славы из кармана 500 рублей торчит. Я думаю: “Ну что же ты делаешь?! Зачем ты так меня манишь?!” И вот у меня возникла следующая идея. Если фильм заработает в прокате больше 400 миллионов рублей, то ребята подарят мне пять миллионов. Ну что?! У человека 500 рублей из кармана торчит», — поделился режиссер.