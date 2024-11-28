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52-летняя София Вергара оголилась на фото в платье

Актриса позировала в платье с высоким разрезом
София Вергара в платье с высоким разрезом, фото: соцсети
София Вергара в платье с высоким разрезом, фото: соцсети

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала фото в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в личном блоге.

52-летняя знаменитость позировала в платье с цветочным принтом, высокий разрез которого оголял ее ногу. Телезвезду запечатлели лежащей на шезлонге с распущенными волосами. При этом на лице Вергары был нюдовый макияж. Ее образ дополняли серьги-кольца и несколько ожерелий.

В октябре Вергара опубликовала архивное фото, на котором продемонстрировала фигуру в зеленом купальнике.