Актер Деревянко не смог ответить на вопрос о скорой свадьбе с Зоей Фуць

Известный российский актер Павел Деревянко в беседе с Пятым каналом не смог ответить на вопрос о планах на скорую свадьбу.
Артиста заметили на премьере сериала «Первый номер» в компании с возлюбленной Зоей Фуць, с которой он начал строить отношения несколько лет назад после развода с супругой.
Корреспондент Пятого канала задала вопрос Деревянко о возможной женитьбе в ближайшем будущем. Артист замешкался, повернулся к спутнице, а она, в свою очередь, заявила, что как только ей сделают предложение, то сразу расскажет о своем решении. Деревянко согласился с Фуць и поспешил попрощаться с журналистами.