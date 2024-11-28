Актер Деревянко не смог ответить на вопрос о скорой свадьбе с Зоей Фуць

Корреспондент Пятого канала задала вопрос Деревянко о возможной женитьбе в ближайшем будущем. Артист замешкался, повернулся к спутнице, а она, в свою очередь, заявила, что как только ей сделают предложение, то сразу расскажет о своем решении. Деревянко согласился с Фуць и поспешил попрощаться с журналистами.