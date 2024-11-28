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Актер Деревянко не смог ответить на вопрос о скорой свадьбе с Зоей Фуць

Возлюбленная артиста призналась, что пока не получила предложение руки и сердца
Павел Деревянко с возлюбленной на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Павел Деревянко с возлюбленной на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Известный российский актер Павел Деревянко в беседе с Пятым каналом не смог ответить на вопрос о планах на скорую свадьбу.

Артиста заметили на премьере сериала «Первый номер» в компании с возлюбленной Зоей Фуць, с которой он начал строить отношения несколько лет назад после развода с супругой.

Корреспондент Пятого канала задала вопрос Деревянко о возможной женитьбе в ближайшем будущем. Артист замешкался, повернулся к спутнице, а она, в свою очередь, заявила, что как только ей сделают предложение, то сразу расскажет о своем решении. Деревянко согласился с Фуць и поспешил попрощаться с журналистами.