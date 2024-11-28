Опрошенные россияне хотели бы посмотреть кино про Элли, Алладина, Кая и Герду

Кроме того, участники опроса рассказали о том, какие сказки они любили в детстве больше всего. В тройку лидеров вошли: «Алиса в стране чудес» (31%), сказки Пушкина (29%) и «Кот в сапогах» (24%). Также опрошенные упоминали «Золушку», «Бременских музыкантов», «Маугли» и другие произведения.