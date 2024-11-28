Опрошенные россияне хотели бы посмотреть кино про Элли, Алладина, Кая и Герду

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян хотели бы посмотреть фильмы про сказочных героев Элли, Алладина, Кая и Герду, а также про Золушку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного холдингом «Газпром-медиа» и Всероссийским студенческим проектом «Твой ход», поступившие в ТАСС.
Респондентам предложили назвать сказочных героев, за приключениями которых им было бы интересно наблюдать в кино. На первом месте рейтинга оказалась героиня сказочной повести «Волшебник Изумрудного города» Элли — ее назвали 30% респондентов. Среди лидеров рейтинга также Алладин (29%), Кай и Герда из «Снежной королевы» (28%), Золушка (24%) и другие.
Кроме того, участники опроса рассказали о том, какие сказки они любили в детстве больше всего. В тройку лидеров вошли: «Алиса в стране чудес» (31%), сказки Пушкина (29%) и «Кот в сапогах» (24%). Также опрошенные упоминали «Золушку», «Бременских музыкантов», «Маугли» и другие произведения.
«Стоит отметить, что экранизация сказок является одним из главных трендов отечественной киноиндустрии, который объединяет жанр фэнтези и приключений. Современные проекты часто основаны на популярных литературных произведениях прошлого: они ассоциируются с детством и привлекают в кинотеатры большую семейную аудиторию», — отметила директор департамента по исследованиям «Газпром-медиа» Дарья Пугачева, ее слова привели в пресс-службе.
В исследовании приняли участие порядка 2 тысяч человек. Больше половины из них (69%) — в возрасте до 20 лет, остальные — от 21 года до 35 лет. Опрос проводился на сайте проекта «Твой ход».