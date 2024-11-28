49-летняя Лонгория вышла в свет с шестилетним сыном

«Моана 2» — сиквел диснеевского мультфильма о путешественнице Моане, которая вместе с полубогом Мауи отправляются навстречу новым морским приключениям. Там, среди глубоких и опасных вод, героиню и ее друзей ждут захватывающие события и испытания, о которых они даже не думали.