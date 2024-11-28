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49-летняя Лонгория вышла в свет с шестилетним сыном

Звезда «Отчаянных домохозяек» впервые за долгое время вышла в свет с сыном
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Ева Лонгория посетила премьеру анимационного фильма «Моана 2», которая прошла в кинотеатре El Capitan в Голливуде. На мероприятие 49-летняя актриса пришла со своим шестилетним сыном Сантьяго Энрике Бастоном.

Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыномИсточник: Alberto E. Rodriguez / Stringer / Getty Images Entertainment / Getty Images North America

Для светского выхода звезда «Отчаянных домохозяек» выбрала повседневный наряд: синие джинсы-клеш, черную футболку, оверсайз-пиджак и ботильоны на каблуках. 

Лонгория распустила длинные волосы и сделала нежный макияж. Ее сын был одет в серые джинсы, белую рубашку и черно-белые кеды.

Напомним, актриса родила мальчика в 2018 году в браке с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном. Пара официально оформила свои отношения в 2016-м.

«Моана 2» — сиквел диснеевского мультфильма о путешественнице Моане, которая вместе с полубогом Мауи отправляются навстречу новым морским приключениям. Там, среди глубоких и опасных вод, героиню и ее друзей ждут захватывающие события и испытания, о которых они даже не думали.

Ранее Дуэйн Джонсон появился на красной дорожке с тремя дочерьми на премьере «Моаны 2» на Гавайях.