Галич вышла в свет в элегантном платье с глубоким декольте

Галич сыграла в сериале скандальную блогершу, которая пытается разоблачить главного героя — писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). В прошлом он был автором одного из бестселлеров, а теперь стал главным редактором глянцевого журнала, чтобы расплатиться с долгами. У Иноземцева есть всего месяц на перезапуск издания.