Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Галич вышла в свет в элегантном платье с глубоким декольте

Блогерша подчеркнула фигуру нарядом
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Ида Галич появилась на премьере сериала «Первый номер», которая накануне прошла в столичном кинотеатре «Художественный». Телеведущая выбрала для мероприятия эффектный наряд.

Ида Галич на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Ида Галич на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Она надела черное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру теледивы.

Звезда также сделала пышную укладку с объемными локонами и яркий макияж с акцентом на губах. Образ она дополнила колье и браслетами с бриллиантами.

Ида Галич на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Ида Галич на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Галич сыграла в сериале скандальную блогершу, которая пытается разоблачить главного героя — писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). В прошлом он был автором одного из бестселлеров, а теперь стал главным редактором глянцевого журнала, чтобы расплатиться с долгами. У Иноземцева есть всего месяц на перезапуск издания.

Сериал «Первый номер» станет доступен зрителям 1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion.