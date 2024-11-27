Галич вышла в свет в элегантном платье с глубоким декольте

Ида Галич появилась на премьере сериала «Первый номер», которая накануне прошла в столичном кинотеатре «Художественный». Телеведущая выбрала для мероприятия эффектный наряд.
Она надела черное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру теледивы.
Звезда также сделала пышную укладку с объемными локонами и яркий макияж с акцентом на губах. Образ она дополнила колье и браслетами с бриллиантами.
Галич сыграла в сериале скандальную блогершу, которая пытается разоблачить главного героя — писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). В прошлом он был автором одного из бестселлеров, а теперь стал главным редактором глянцевого журнала, чтобы расплатиться с долгами. У Иноземцева есть всего месяц на перезапуск издания.
Сериал «Первый номер» станет доступен зрителям 1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion.