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18-летняя дочь Олега Табакова снялась в прозрачной тунике на пляже

Мария Табакова отправилась на отдых в Дубай
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Мария Табакова в личном блоге опубликовала фото из отпуска. На снимке 18-летняя дочь Олега Табакова запечатлена в белой вязаной мини-тунике.

Мария Табакова на отдыхе в Дубае, фото: соцсети
Мария Табакова на отдыхе в Дубае, фото: соцсети

Девушка сидела на шезлонге на фоне знаменитого отеля «Парус» в Дубае. Табакова распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Она также надела солнцезащитные очки.

Мария Табакова родилась в браке Олега Павловича Табакова с Мариной Зудиной. Актеры познакомились в 1985 году, когда Зудина была студенткой Табакова. Спустя десять лет они официально стали мужем и женой.

В 1995 году у пары родился сын Павел Табаков, который также стал актером. Еще через 11 лет на свет появилась Мария.

Мария Табакова училась в британской школе в Москве и окончила элитную Хорошевскую гимназию. Девушка интересуется живописью и занимается конным спортом. Становиться актрисой она пока не планирует. Иногда наследница актеров посещает светские мероприятия вместе со знаменитой мамой.

Напомним, Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года в возрасте 82 лет. Марии тогда было всего 11 лет.