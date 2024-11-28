Редкий выход: Анна Михалкова пришла на премьеру с сыном

У Иноземцева появляется шанс исправить свое финансовое положение — ему предлагают перезапустить некогда популярный глянцевый журнал, который ранее выпускался по зарубежной франшизе. Герою приходится погрузиться в чуждый ему мир бесконечных редакционных планерок и унизительных встреч с рекламодателями. У героя есть всего месяц на то, чтобы подготовить первый номер журнала, вернуть любимую и восстановить свою репутацию.