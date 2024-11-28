Редкий выход: Анна Михалкова пришла на премьеру с сыном

Анна Михалкова посетила премьеру сериала «Первый номер», где сыграла одну из главных ролей. На мероприятие она пришла вместе с родными — матерью Татьяной Михалковой, сестрой Надеждой Михалковой и старшим сыном Андреем Баковым, который редко появляется на публике.
Актриса родила наследника от предпринимателя Альберта Бакова. С ним она познакомилась в 1997 году на одной из вечеринок. В 2000 году у пары родился Андрей. У них также есть 23-летний сын Сергей и 11-летняя дочь Лидия.
В сериале Михалкова сыграла Марию Фролову — бывшую возлюбленную главного героя, писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). Он автор одного из главных бестселлеров нулевых и привык жить на широкую ногу, несмотря на многочисленные долги.
У Иноземцева появляется шанс исправить свое финансовое положение — ему предлагают перезапустить некогда популярный глянцевый журнал, который ранее выпускался по зарубежной франшизе. Герою приходится погрузиться в чуждый ему мир бесконечных редакционных планерок и унизительных встреч с рекламодателями. У героя есть всего месяц на то, чтобы подготовить первый номер журнала, вернуть любимую и восстановить свою репутацию.
Сериал «Первый номер» станет доступен зрителям 1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion.