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Редкий выход: Анна Михалкова пришла на премьеру с сыном

Актриса в компании родных презентовала сериал «Первый номер» со своим участием
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Анна Михалкова посетила премьеру сериала «Первый номер», где сыграла одну из главных ролей. На мероприятие она пришла вместе с родными — матерью Татьяной Михалковой, сестрой Надеждой Михалковой и старшим сыном Андреем Баковым, который редко появляется на публике.

Анна Михалкова с сестрой Надеждой и сыном Андреем на премьере сериала «Первый номер» , фото: пресс-служба
Анна Михалкова с сестрой Надеждой и сыном Андреем на премьере сериала «Первый номер» , фото: пресс-служба

Актриса родила наследника от предпринимателя Альберта Бакова. С ним она познакомилась в 1997 году на одной из вечеринок. В 2000 году у пары родился Андрей. У них также есть 23-летний сын Сергей и 11-летняя дочь Лидия.

В сериале Михалкова сыграла Марию Фролову — бывшую возлюбленную главного героя, писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). Он автор одного из главных бестселлеров нулевых и привык жить на широкую ногу, несмотря на многочисленные долги.

Анна Михалкова на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Анна Михалкова на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

У Иноземцева появляется шанс исправить свое финансовое положение — ему предлагают перезапустить некогда популярный глянцевый журнал, который ранее выпускался по зарубежной франшизе. Герою приходится погрузиться в чуждый ему мир бесконечных редакционных планерок и унизительных встреч с рекламодателями. У героя есть всего месяц на то, чтобы подготовить первый номер журнала, вернуть любимую и восстановить свою репутацию.

Сериал «Первый номер» станет доступен зрителям 1 декабря в онлайн-кинотеатре Kion.