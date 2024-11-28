Очередная новогодняя комедия, в которой Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов снова сыграли пару. На этот раз звезды предстали в образе управдома Ивана Васильевича Бунши и его супруги. По сюжету Шурик (Демис Карибидис) изобретает машину времени, и Иоанн Грозный опять оказывается в современной Москве. Шурик пытается вернуть царя в его эпоху, но из-за того, что VPN постоянно барахлит, тот все время попадает не в свою.