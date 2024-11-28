Карьера эффектной блондинки началась с шоу «Дом 2», на съемочной площадке которого студентка географического факультета появилась в 2004 году. За 20 лет Ольга Бузова сумела стать телеведущей рейтинговых передач и одной из самых высокооплачиваемых певиц. Она даже выходила на сцену МХАТа имени Горького, а также снялась в нескольких фильмах.
В 2025-м выйдет комедия «Равиоли Оли», где артистка сыграет главную роль — собственницу убыточного пельменного бизнеса. Пока же вспомним другие кинопроекты с участием Бузовой.
1. «Зайцев + 1», подруга Оли Сауткиной
Студент-ботаник Саша Зайцев (Филипп Котов) страдает раздвоением личности. Он то скромный и робкий парень, который не может признаться в чувствах девушке, то вдруг превращается в хулигана без комплексов Федора. Персонажем, которого воплотил Михаил Галустян, Саша становится после того, как получит удар по голове.
В сериале «Зайцев + 1» Ольга Бузова снялась в роли подруги одной из знакомых главного героя. Несмотря на то, что у звезды был всего лишь эпизод, армия поклонников Ольги осталась в восторге от ее появления в популярной комедии.
2. «Бармен», Вика
Еще одна комедия о раздвоении личности, где Ольге Бузовой досталась второстепенная роль. В центре сюжета неудачник Вадим (Виталий Гогунский), которого однажды таинственный бармен (Иван Охлобыстин) угощает коктейлем, приготовленным по секретному рецепту. Выпив пару глотков, Вадим начинает чувствует в себе уверенность, поэтому решается на кардинальные перемены. Правда, чудодейственное свойство быстро заканчивается, и герою необходима новая порция.
3. «Держи удар, детка!», Ира
Близняшки Света и Таня, которых сыграла Екатерина Владимирова, — как две капли воды. Зато характер, мечты и средства их достижения у них разные. Одна грезит карьерой на телевидении, другая — готовится к соревнованиям по боксу. В один прекрасный момент сестры меняются местами, чтобы выручить друг друга.
В фильме «Держи удар, детка!» Ольга Бузова снова предстала в образе прожигательницы жизни и близкой подруги одной из близняшек. Ее героиня учила спортсменку Таню быть гламурной штучкой. По мнению зрителей, Ольга гармонично вписалась в актерский состав, а комедия получилась трогательной и доброй.
4. «Бедные люди», Ольга Бузова
В ситкоме Жанны Кадниковой артистке досталась одна из главных ролей. В комедии «Бедные люди» Ольга Бузова сыграла саму себя. По сюжету знаменитость решила выпустить автобиографическую книгу, но у нее совершенно нет времени на ее создание. Бузова находит писателя-неудачника Вениамина (Дмитрий Лысенков), и он всю работу делает за нее.
Интеллигентная комедия собрала много положительных отзывов. Даже те, кто скептически относился в актерскому таланту Ольги Бузовой, отмечали, что она не просто гармонично смотрелась в кадре, но порой была даже профессиональней коллег по сериалу.
5. «СамоИрония судьбы!», Галя
В основе новогодней комедии с участием звезд ТНТ и самых ярких артистов эстрады лежит оригинальный сюжет «Иронии судьбы, или С легким паром!». Правда, создатели внесли в него свои коррективы, поэтому Женя Лукашин (Тимур Батрутдинов) отправляется в баню, но исключительно по работе — на корпоратив. Там он выпивает лишнего и, оставив Галю (Ольгу Бузову) в новогоднюю ночь одну, по ошибке прилетает в Санкт-Петербург и попадает в квартиру к Наде (Ольга Картункова).
Фильм-мюзикл «Самоирония судьбы!» собрал довольно разные отзывы: от восхищенных до резко негативных. Комедию хвалили за музыкальное наполнение и то, что в ней в самом деле присутствует ирония. Ругали — за пошлые шутки и отсутствие актерской игры.
6. «Иван Васильевич меняет все!», Ольга Андреевна Бунша
Очередная новогодняя комедия, в которой Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов снова сыграли пару. На этот раз звезды предстали в образе управдома Ивана Васильевича Бунши и его супруги. По сюжету Шурик (Демис Карибидис) изобретает машину времени, и Иоанн Грозный опять оказывается в современной Москве. Шурик пытается вернуть царя в его эпоху, но из-за того, что VPN постоянно барахлит, тот все время попадает не в свою.
Ради роли Ольга по несколько часов проводила в кресле гримеров, которые «добавляли» ей несколько лишних килограммов. Незадолго до выхода создателям картины «Иван Васильевич меняет все!» пришлось устроить пересъемки из-за скандальной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Поэтому вместо Филиппа Киркорова в комедии появился Никита Кологривый, а певицу Анну Asti заменили на Клаву Коку.
7. «Звезды в Сибири», Ольга Бузова
Комедия, в которой знаменитостям предстоит выживать в глухой сибирской тайге, создана на основе телевизионных реалити. Топовых артистов приглашают на корпоратив, но увозят в глухую деревушку, где нет ни связи, ни горячей воды и прочих удобств.
Все звезды играют самих себя, что придает картине особый шарм, поскольку каждый герой высмеивает собственные недостатки. Помимо Ольги Бузовой, в комедии «Звезды в Сибири» снялись Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Маликов, Клава Кока и Тимур Батрутдинов. У комедии, которая выйдет на большие экраны 5 декабря, высокий рейтинг ожидания — поклонники надеются, что просмотр подарит им новогоднее настроение.