Екатерина Климова снялась в мини-платье в объятиях обнаженного Деревянко

Артист признавался в интервью, что новая возлюбленная знает его амплуа и не ревнует к партнершам. Деревянко в 2024 году перестал скрывать роман с дизайнером Зоей Фуць. Ради нее актер отказался от свободных отношений, заявив, что с «полигамией покончено». У женщины есть двое сыновей от предыдущего брака, с которыми, по словам Павла, он уже подружился.