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Екатерина Климова снялась в мини-платье в объятиях обнаженного Деревянко

Актриса выложила в соцсети кадр со съемок фильма
Екатерина Климова снялась в мини-платье в объятиях обнаженного Деревянко
Екатерина Климова снялась в мини-платье в объятиях обнаженного ДеревянкоИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Екатерина Климова снялась в сверкающем мини-платье в объятиях коллеги Павла Деревянко, который позировал с обнаженным торсом. Звезда поделилась в соцсетях кадрами с совместной работы над фильмом.

Артист признавался в интервью, что новая возлюбленная знает его амплуа и не ревнует к партнершам. Деревянко в 2024 году перестал скрывать роман с дизайнером Зоей Фуць. Ради нее актер отказался от свободных отношений, заявив, что с «полигамией покончено». У женщины есть двое сыновей от предыдущего брака, с которыми, по словам Павла, он уже подружился.

Деревянко растит двух дочерей от экс-возлюбленной Дарьи Мясищевой. Пара несколько раз расставалась, потом вновь воссоединялась, но в ноябре 2020 года они публично заявили подписчикам, что каждый пошел по своему пути. Однако, по словам актера, они навсегда останутся семьей, что бы ни происходило в их личной жизни.

Климова не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак артистки. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.

Ранее в сети восхитились внешностью 18-летнего сына Климовой и Петренко.