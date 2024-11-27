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63-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа

Актриса появилась на публике без косметики и укладки
63-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжа
63-летняя Джулианна Мур показала лицо без макияжаИсточник: Газета.Ру

Голливудская актриса Джулианна Мур показала себя без макияжа и укладки. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 63-летнюю Мур 26 ноября во время прогулки по Нью-Йорку. Актриса вышла на публику без косметики и с распущенными волосами. Артистка была одета в серую толстовку, куртку цвета хаки, черные брюки, ботинки и кепку. В руке знаменитость несла стакан со смузи.

В конце февраля Джулианна Мур появилась на обложке журнала Another Magazine. Знаменитость позировала в черных брюках и рубашке, которые дополнили кожаный галстук и классические ботинки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с бордовой помадой и бровями-ниточками.

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В августе актриса стала одной из героинь выпуска испанского журнала Vogue. Она предстала в шерстяном пальто на голое тело и массивных серьгах. На обложке артистка позировала вместе с 64-летней Тильдой Суинтон. Мур надела черный бархатный брючный костюм, белую рубашку с большой бабочкой, ботильоны на каблуках и серьги, а ее коллега — белую шелковую рубашку, черный бант, брюки и туфли с острым мысом. Автором съемки выступил фотограф Квентин Де Бри.

Ранее сообщалось, 60-летняя Моника Беллуччи в топе с глубоким декольте пришла на ужин в Париже.