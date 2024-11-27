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Анджелина Джоли не запрещает родителям Брэда Питта видеться с внуками

Она поощряет их поддерживать связь с бабушками и дедушками
Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьмиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Недавно в СМИ появились сообщения, будто бы родители Брэда Питта не видели своих внуков на протяжении восьми лет. Но, по словам источника PEOPLE, Анджелина Джоли к этому никакого отношения не имеет.

Ранее инсайдер, близкий к Питту, рассказал, что актриса ограничивает встречи своих детей с родителями экс-супруга. По его словам, дети не контактировали с родственниками по линии отца более пяти лет. В ответ на эти заявления источник из окружения Джоли возразил в беседе с PEOPLE: «Анджелина не блокировала никакие отношения; напротив, она поощряет их поддерживать связь с бабушками и дедушками. Дети каждый год отправляют открытки и подарки своим бабушкам и дедушкам на дни рождения и Рождество».

Сама Анджелина и в прошлом с теплотой отзывалась о родителях Брэда, благодарила их за то, как они тепло заботились в том числе о ее приемных детях. «Когда я впервые встретилась с ними, я приехала с двумя приемными детьми из других стран и не знала, как они будут себя вести, — рассказывала ранее Джоли. — Но они одинаково любят всех».