Анджелина Джоли не запрещает родителям Брэда Питта видеться с внуками

Сама Анджелина и в прошлом с теплотой отзывалась о родителях Брэда, благодарила их за то, как они тепло заботились в том числе о ее приемных детях. «Когда я впервые встретилась с ними, я приехала с двумя приемными детьми из других стран и не знала, как они будут себя вести, — рассказывала ранее Джоли. — Но они одинаково любят всех».