Напомним, актриса семь лет прожила в браке с юмористом Гариком Харламовым, от которого родила дочь Анастасию. В 2020 году звезды расстались. После развода у актрисы были отношения с Романом Евдокимовым, с которым она служит в театре имени Ермоловой.