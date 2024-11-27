Кристина Асмус посетила премьеру сериала «Первый номер», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». Актриса вышла в свет в черной юбке длины миди с завышенной талией и кроп-топе с объемными рукавами.
Компанию 36-летней Асмус в этот вечер составил кинопродюсер Илья Бурец. Звезды вышли на красную дорожку вместе и выглядели счастливыми и влюбленными. Публика решила, что Бурец — новый возлюбленный Асмус, о котором она недавно говорила в личном блоге.
Звезда «Интернов» ранее намекнула, что у нее есть заботливый мужчина, который помогает ей восстанавливаться после сложной рабочей смены. Однако тогда она не стала называть имя своего избранника.
Илья Бурец занимался продюсированием таких кинопроектов, как «Дайте шоу», «Беспринципные» и других. Пока деталей нового романа Асмус не раскрывает, однако в СМИ появились слухи, что Бурец совсем недавно развелся с женой.
Напомним, актриса семь лет прожила в браке с юмористом Гариком Харламовым, от которого родила дочь Анастасию. В 2020 году звезды расстались. После развода у актрисы были отношения с Романом Евдокимовым, с которым она служит в театре имени Ермоловой.