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Кристина Асмус впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Избранником 36-летней актрисы оказался известный кинопродюсер
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Кристина Асмус посетила премьеру сериала «Первый номер», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». Актриса вышла в свет в черной юбке длины миди с завышенной талией и кроп-топе с объемными рукавами.

Кристина Асмус и Илья Бурец на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Кристина Асмус и Илья Бурец на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Компанию 36-летней Асмус в этот вечер составил кинопродюсер Илья Бурец. Звезды вышли на красную дорожку вместе и выглядели счастливыми и влюбленными. Публика решила, что Бурец — новый возлюбленный Асмус, о котором она недавно говорила в личном блоге.

Звезда «Интернов» ранее намекнула, что у нее есть заботливый мужчина, который помогает ей восстанавливаться после сложной рабочей смены. Однако тогда она не стала называть имя своего избранника.

Кристина Асмус на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба
Кристина Асмус на премьере сериала «Первый номер», фото: пресс-служба

Илья Бурец занимался продюсированием таких кинопроектов, как «Дайте шоу», «Беспринципные» и других. Пока деталей нового романа Асмус не раскрывает, однако в СМИ появились слухи, что Бурец совсем недавно развелся с женой.

Напомним, актриса семь лет прожила в браке с юмористом Гариком Харламовым, от которого родила дочь Анастасию. В 2020 году звезды расстались. После развода у актрисы были отношения с Романом Евдокимовым, с которым она служит в театре имени Ермоловой.