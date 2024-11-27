Первый канал и «Марс Медиа» снимут фильм «Отель “У погибшего альпиниста”»

История полицейского инспектора Петера Глебски, приехавшего в горный отель расследовать еще не совершенное убийство, впервые была экранизирована в 1979 году. Сценарий для нового фильма написала Ольга Городецкая, режиссером проекта выступает Александр Домогаров-младший.