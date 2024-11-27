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Первый канал и «Марс Медиа» снимут фильм «Отель “У погибшего альпиниста”»

Съемки детектива начнутся зимой 2025 года
Константин Эрнст
Константин ЭрнстИсточник: PersonaStars

Москва, 27 ноября. /ТАСС/. Первый канал совместно с продюсерской компанией «Марс Медиа» приступил к работе над фильмом «Отель “У погибшего альпиниста”». Съемки фантастического детектива начнутся зимой 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

«Константин Эрнст и Сергей Титинков присоединились к команде продюсеров компании “Марс Медиа”, работающей над созданием новой экранизации повести братьев Стругацких: Рубену Дишдишяну, Нареку Мартиросяну и Юлии Ивановой. Съемки новой версии фантастического детектива начнутся зимой 2025 года», — говорится в сообщении.

История полицейского инспектора Петера Глебски, приехавшего в горный отель расследовать еще не совершенное убийство, впервые была экранизирована в 1979 году. Сценарий для нового фильма написала Ольга Городецкая, режиссером проекта выступает Александр Домогаров-младший.

«Сейчас идет завершающий этап кастинга. В картине будут задействованы звезды российского кино», — добавили в пресс-службе.