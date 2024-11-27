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Звезду «Американской истории ужасов» начала преследовать сталкерша

Фанаты актера Эвана Питерса вычислили везде преследовавшую его сталкершу
Эван Питерс
Эван ПитерсИсточник: Legion-Media.ru

Поклонники актера Эвана Питерса, известного своими ролями в сериалах «Американская история ужасов» и «Джеффри Дамер», обнаружили девушку, везде преследующую артиста. Свое «расследование» пользователи опубликовали на фанатской страничке Питерса в соцсети.

В сентябре в социальной сети X (бывший Twitter) появился аккаунт анонимной пользовательницы под ником Evvieandme (переводится как «Эвви и я»), которая опубликовала совместное фото с Эваном, обычное для поклонников знаменитостей. Однако позже в аккаунте начали появляться снимки с самых разных локаций и далеко не всегда актер был в курсе того, что поклонница снимает его.

Позже девушка начала освещать практически каждый шаг актера: якобы «случайно» оказывалась с ним в аэропорту или даже в городе и местах, где проходили съемки проектов с участием Питерса. Обеспокоенные пользователи вычислили сталкершу и сообщили актеру о том, кто именно следует за них по пятам. На данный момент о каких-либо обращениях в правоохранительные органы неизвестно, а аккаунт был удален из-за жалоб.