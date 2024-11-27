Звезду «Американской истории ужасов» начала преследовать сталкерша

Позже девушка начала освещать практически каждый шаг актера: якобы «случайно» оказывалась с ним в аэропорту или даже в городе и местах, где проходили съемки проектов с участием Питерса. Обеспокоенные пользователи вычислили сталкершу и сообщили актеру о том, кто именно следует за них по пятам. На данный момент о каких-либо обращениях в правоохранительные органы неизвестно, а аккаунт был удален из-за жалоб.