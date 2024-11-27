Сталлоне появился на публике с женой и тремя дочерьми, восхитив фанатов

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне появился на публике с женой и тремя дочерьми, 28-летней Софией, 26-летней Систин и 22-летней Скарлетт, восхитив фанатов. Артист с семьей появился на благотворительном вечере, организованном amfAR, и поделился кадрами с мероприятия в личном блоге.
«Отлично провели время в Лас-Вегасе», — отметил звезда «Рэмбо».
«Какая красивая семья», «Ты счастливчик, такой красотой окружен», «Вау, какие шикарные девушки», «Невероятные», «Просто потрясающие дочери», «Боже, какие красивые люди», «Самые прекрасные», «Вот это генофонд», «Вы восхитительны», — отреагировали пользователи соцсетей.
Дети знаменитого артиста появились в его третьем браке с моделью Дженнифер Флавин. Пара познакомилась в одном из ресторанов Голливуда, а потом встретилась на съемках фильма «Рокки 5». Сталлоне не спешил делать предложение возлюбленной, которая на 22 года его моложе, они поженились уже после рождения дочери Софии.
В августе 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета. Однако в сентябре артист опубликовал в соцсетях фото с женой, спровоцировав слухи о воссоединении, а через месяц они официально сообщили, что сохранили семью.
У Сталлоне также есть сын от брака с коллегой Сашей Зак, Серджо 45 лет, мужчина страдает аутизмом. Артист не рассказывает о его судьбе и не показывает публике.