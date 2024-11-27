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Больной раком Харви Вайнштейн подал в суд на систему здравоохранения Нью-Йорка

Продюсер Вайнштейн требует $5 млн из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Больной раком голливудский продюсер Харви Вайнштейн подал иск на $5 млн против города Нью-Йорка. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокаты продюсера утверждают, что Вайнштейн находился в антисанитарных условиях и ему оказывалась некачественная медицинская помощь в тюрьме на острове Райкерс. Они отметили низкую температуру воздуха в помещении и отсутствие чистой одежды.

Адвокат продюсера Имран Ансари сравнил нью-йоркскую тюрьму с «ГУЛАГом».

«Когда я в последний раз навещал его, то обнаружил на тюремной одежде брызги крови — возможно, от капельниц. Одежду не стирали неделями. Ему даже не дали чистое нижнее белье», — возмутился защитник.

Ансари заявил, что подобные условия не подходят для человека с тяжелым заболеванием. В иске также утверждается, что продюсера каждый раз возвращали в тюрьму до того, как он полностью выздоровел.

В октябре у Вайнштейна диагностировали редкую форму рака костного мозга — хронический миелолейкоз. Из-за проблем со здоровьем продюсера госпитализировали в июле и апреле 2024 года.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.