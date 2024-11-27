Звезды, как и простые обыватели, не застрахованы от форс-мажоров. Может случится так, что актрису утвердили на роль, а к съемкам она забеременела. Тогда на помощь приходят костюмеры и гримеры, которые выручают исполнительниц ролей, даже если срок уже серьезный. Рассказываем об отечественных и западных артистках, у которых был подобный опыт.
1. Блейк Лайвли
Голливудской блондинке дважды приходилось сниматься в интересном положении. В первый раз — на площадке фильма «Век Адалин», когда героиню Блейк Лайвли облачили в просторные костюмы. Сложнее было команде триллера «Отмель», так как Блейк была либо в бикини, либо в гидрокостюме. Живот скрывали, как могли: прятали за камнем, закрывали серфбордом или снимали звезду по грудь.
Кроме того, Лайвли нужно было выполнить сложные трюки, которые могли угрожать ее беременности. Несмотря на риски, актриса справилась сама, а дублершу пригласили лишь на пару смен.
2. Елена Подкаминская
Съемки третьего сезона сериала «ИП Пирогова» стартовали, когда исполнительница главной роли Елена Подкаминская была на шестом месяце беременности. На съемочной площадке актрисе предстояло провести целых два месяца, и, по словам Елены, работа на последних сроках была изнуряющей и порой напоминала квест.
Подкаминская рассказывала, что чем больше становился ее живот, тем больше округлялись глаза у костюмеров, ведь им приходилось перешивать все наряды. Но в кадре интересное положение звезды практически не заметно. По словам исполнительницы роли Веры Пироговой, они с командой придумали 100 и один способ, как скрыть ее беременность.
3. Галь Гадот
К съемкам «Чудо-женщины» исполнительница главной роли готовилась долго и упорно. Но незадолго до их начала Галь Гадот узнала, что беременна. Актрисе хотелось выполнить все трюки самой, поэтому о том, что скоро станет мамой, она не рассказывала даже коллегам.
Признаться все же пришлось, и в целях безопасности Галь режиссер боевика Пэтти Дженкинс приняла решение нанять ей дублера. Что касается фигуры Гадот, то ее подкорректировали с помощью компьютерной графики.
4. Мария Кожевникова
Премьера военной драмы «Батальонъ» о знаменитом «батальоне смерти» под командованием Марии Бочкаревой состоялась в феврале 2015 года. Проект задумали еще в 2012-м, и за это время поменялись и концепция, и продюсерский состав, и даже сценарий. Звезда «Универа» Мария Кожевникова первоначально рассматривалась на роль Веры Скрыдловой. Но беременность актрисы повлияла на смену роли, и ей поручили играть графиню Наталью Татищеву.
Поскольку живот Марии был уже внушительных размеров, и костюмерам было тяжело его скрывать, то роль Кожевниковой сократили. После рождения сына Ивана актриса снялась в ряде батальных сцен, где нужно было преодолевать полосы препятствий в тяжелой амуниции и с ружьем. За младенцем, пока мама играла роль, присматривала его бабушка.
5. Скарлетт Йоханссон
О своей беременности голливудская блондинка узнала уже после старта съемок супергеройского боевика «Мстители: Эра Альтрона». Поэтому все сцены с Черной вдовой были отсняты в первую очередь, а для сложных трюков пригласили нескольких дублерш.
Но Скарлетт Йоханссон все же не отказалась от собственного исполнения главных экшн-сцен и сама сделала трюки на мотоцикле. Живот звезды убрали с помощью компьютерной графики, поэтому даже самый внимательный зритель вряд ли что-то заметит.
6. Наталья Гвоздикова
Съемки в сериале «Рожденная революцией» стали для Натальи Гвоздиковой судьбоносными. На площадке она влюбилась в Евгения Жарикова. И поскольку работа над драмой шла четыре года, Наталья и Евгений успели пожениться и завести ребенка. Хотя режиссер Григорий Кохан был против беременности актрисы.
О своем интересном положении Гвоздиковой пришлось рассказать художнику по костюмам и гримеру. Другие члены съемочной команды узнали об этом совершенно случайно: когда артистке пришлось прыгать с парашютом. Кохан заявил, что теперь просто обязан оберегать главную героиню и принял решение сократить сцены с участием Натальи.
7. Холли Берри
Холли Берри даже не догадывалась о своей беременности, пока на съемках фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего» ей перестали налезать обтягивающие костюмы. Когда актриса поняла, что станет мамой, срок уже был три месяца. К счастью для продюсеров, живот рос медленно, так что все сцены с Берри успели отснять до того, как беременность стала заметной.
8. Светлана Пермякова
В сериале «Интерны» выпускница КВН Светлана Пермякова несколько лет играла харизматичную медсестру Любу. Узнав о своей беременности, актриса даже не думала отказываться от съемок, так как благодаря телосложению скрывать живот ей не составило труда. Пермякова снималась до седьмого месяца, а потом ушла в декрет. Создатели сериала обставили это так, что Люба улетает в Америку.
9. Пенелопа Крус
Сыграть в четвертой части франшизы «Пираты Карибского моря» Пенелопе Крус предложили, когда она ждала сына от Хавьера Бардема. Режиссера это не смутило — в роли подруги Джека Воробья он видел только Пенелопу.
К концу работы над проектом Крус находилась на пятом месяце беременности, так что операторам приходилось ловить удачные ракурсы, чтобы не засветить живот. Для выполнения опасных трюков пригласили родную сестру актрисы Монику, с которой они очень похожи.
10. Алина Ланина
Исполнительница роли Евы Сергеевой в ситкоме «СашаТаня» Алина Ланина два сезона подряд снималась в интересном положении. Причем в первую беременность она работала до восьмого месяца, а во вторую — до девятого. Чтобы скрыть живот, костюмеры подбирали героине стиль оверсайз.
Несмотря на это, поклонники все равно заметили, что что-то не так: у Алины изменилась не только фигура, но и лицо.