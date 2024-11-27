Звезды, как и простые обыватели, не застрахованы от форс-мажоров. Может случится так, что актрису утвердили на роль, а к съемкам она забеременела. Тогда на помощь приходят костюмеры и гримеры, которые выручают исполнительниц ролей, даже если срок уже серьезный. Рассказываем об отечественных и западных артистках, у которых был подобный опыт.