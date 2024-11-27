Звезду «Мастера и Маргариты» засудила страховая компания

Судебное разбирательство состоялось в Савеловском суде города Москвы, несмотря на то, что причиной иска стало произошедшее в Санкт-Петербурге. В 2021 году в петербургской квартире Галибина на Мытнинской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за аварии пострадала квартира ниже этажом.