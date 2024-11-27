Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Мастера и Маргариты» засудила страховая компания

«МК»: актер Галибин проиграл суд страховой компании из-за потопа в квартире
Александр Галибин
Александр ГалибинИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Александр Галибин, сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», проиграл суд страховой компании. Об этом сообщает mk.ru.

Судебное разбирательство состоялось в Савеловском суде города Москвы, несмотря на то, что причиной иска стало произошедшее в Санкт-Петербурге. В 2021 году в петербургской квартире Галибина на Мытнинской набережной прорвало трубу холодного водоснабжения, из-за аварии пострадала квартира ниже этажом.

Имущество соседа звезды «Мастера и Маргариты» покрыла страховка, поэтому страховая компания подала иск против Галибина, чтобы взыскать убытки. Сумма неизвестна. Иск рассматривал суд Москвы, поскольку актер с семьей давно переехал в Москву. Заявление передали по месту нахождения ответчика.

Ранее режиссер «Мастера и Маргариты» пожаловался, что «никому не нужен».