Умер сценарист «Голого пистолета» Джим Абрахамс

«Джим Абрахамс, сценарист и режиссер, который вместе с братьями Джерри и Дэвидом Цукерами перевернул жанр комедии с ног на голову такими безумными работами, как “Аэроплан!”, “Полицейский отряд!” и “Голый пистолет”, умер во вторник», — говорится в публикации.