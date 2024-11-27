Умер сценарист «Голого пистолета» Джим Абрахамс

Американский режиссер, сценарист и продюсер Джим Абрахамс скончался на 81-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.
«Джим Абрахамс, сценарист и режиссер, который вместе с братьями Джерри и Дэвидом Цукерами перевернул жанр комедии с ног на голову такими безумными работами, как “Аэроплан!”, “Полицейский отряд!” и “Голый пистолет”, умер во вторник», — говорится в публикации.
По словам сына кинематографиста, Абрахамс умер естественной смертью у себя дома в городе Санта-Моника.
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