44-летняя Равшана Куркова появилась на публике в твидовом мини-платье

44-летняя Равшана Куркова стала гостьей премьеры сериала «Первый номер», которая состоялась 26 ноября в московском кинотеатре «Художественный». Для светского мероприятия актриса выбрала белое твидовое мини-платье, черные колготки и ботинки. Артистка добавила к наряду ободок и сумку Chanel. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.