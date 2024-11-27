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44-летняя Равшана Куркова появилась на публике в твидовом мини-платье

Актриса пришла на кинопремьеру в стильном образе

Актриса Равшана Куркова появилась на публике в твидовом мини-платье. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба KION.

Равшана Куркова
Равшана Куркова

44-летняя Равшана Куркова стала гостьей премьеры сериала «Первый номер», которая состоялась 26 ноября в московском кинотеатре «Художественный». Для светского мероприятия актриса выбрала белое твидовое мини-платье, черные колготки и ботинки. Артистка добавила к наряду ободок и сумку Chanel. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Кинопремьеру также посетили Ида Галич, Надежда и Анна Михалковы, Андрей Баков, Кристина Асмус, Александра Бортич, и другие знаменитости.

Драма «Первый номер», в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь, выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.

У Равшаны Курковой есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна, с которым она рассталась. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Актриса отмечала, что не препятствует встречам Гаспара с его отцом.

Прошлой весной Равшана Куркова сообщила о рождении второго ребенка. У нее появилась дочь Самира. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности.

Ранее Равшана Куркова показала повзрослевшего сына на детском утреннике.