44-летняя Равшана Куркова появилась на публике в твидовом мини-платье

Актриса Равшана Куркова появилась на публике в твидовом мини-платье. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба KION.
44-летняя Равшана Куркова стала гостьей премьеры сериала «Первый номер», которая состоялась 26 ноября в московском кинотеатре «Художественный». Для светского мероприятия актриса выбрала белое твидовое мини-платье, черные колготки и ботинки. Артистка добавила к наряду ободок и сумку Chanel. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.
Кинопремьеру также посетили Ида Галич, Надежда и Анна Михалковы, Андрей Баков, Кристина Асмус, Александра Бортич, и другие знаменитости.
Драма «Первый номер», в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь, выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря.
У Равшаны Курковой есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна, с которым она рассталась. Несмотря на разрыв, бывшие влюбленные сохранили хорошие отношения. Актриса отмечала, что не препятствует встречам Гаспара с его отцом.
Прошлой весной Равшана Куркова сообщила о рождении второго ребенка. У нее появилась дочь Самира. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности.
Ранее Равшана Куркова показала повзрослевшего сына на детском утреннике.