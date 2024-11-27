60-летняя Моника Беллуччи в топе с глубоким декольте пришла на ужин в Париже

Актриса Моника Беллуччи вышла на публику в вечернем образе в Париже. Об этом сообщает Celebs First.
60-летняя звезда отправилась на ужин в черном топе с глубоким декольте, прямых брюках и кожаном жакете. Волосы она распустила и сделала макияж с розовой помадой.
В сентябре Моника Беллуччи снялась для сентябрьского выпуска журнала Numéro. Актриса предстала перед камерой в откровенных образах. На одном из кадров артистка лежала на столе в черном кружевном топе и прозрачной юбке с завышенной талией. На других снимках знаменитость была запечатлена в боди и пальто, «голом» платье, жакете и рубашке с галстуком. Визажисты сделали Беллуччи макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — укладку.
Несколько недель назад Беллуччи и ее возлюбленный, режиссер Тим Бертон, стали гостями церемонии открытия кинофестиваля имени братьев Люмьер. Актриса выбрала для светского мероприятия темно-коричневое облегающее макси-платье с открытыми плечами. Режиссер появился на публике в синей рубашке, черном брючном костюме и туфлях.
Ранее Моника Беллуччи снялась для китайского глянца.