Тимоти Шаламе может стать одним из претендентов на «Оскар»

Судя по множеству положительных отзывов о фильме и предсказаниям Variety, актера может ждать не только номинация, но и сама премия «Оскар». И тогда Шаламе, который ранее вошел в историю как третий самый молодой номинант на лучшую мужскую роль за игру в фильме «Зови меня своим именем» в возрасте всего 22 лет, может установить еще один рекорд. Если он выиграет, то станет самым молодым победителем в своей категории, обогнав Эдриана Броуди, получившего награду в 29 лет за «Пианиста». В декабре Шаламе исполнится 29 лет, что делает его на 279 дней моложе, чем был Броуди на момент победы.