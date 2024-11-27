Тимоти Шаламе может стать одним из претендентов на «Оскар»

Новый биографический фильм режиссера Джеймса Мэнголда о жизни Боба Дилана подарил Тимоти Шаламе шанс завоевать награду за «актерское исполнение года» — именно так его игру оценивают кинокритики. И, по словам Variety, картина может стать одним из главных претендентов на премию «Оскар».
Тимоти Шаламе продолжает укреплять статус одного из самых талантливых актеров своего поколения. Его исполнение роли Боба Дилана в биографической картине «Никому не известный» (A Complete Unknown) вызвало настоящую волну восторгов среди критиков. Режиссер Джеймс Мэнголд представил историю молодости легендарного музыканта, рассказывая о его пути к мировой славе в 1960-х годах и первом революционном выступлении с электрозвучанием на фестивале в Ньюпорте в 1965 году. Этот перформанс положил конец представлению о том, что фолк-певцы могут быть только акустическими.
По словам критиков, Шаламе сумел передать не только внешность и голос Дилана, но и все нюансы его характера. Более того, актер самостоятельно исполнил все песни в фильме — смелый выбор для любого музыкального байопика. И, кажется, Шаламе отлично справился с изображением артиста с таким знаковым и неповторимым голосом, как Боб Дилан. Многие также отмечают глубокую эмоциональную и физическую трансформацию актера, а критик Скотт Менцель заявил, что Шаламе «невидим в своей роли, полностью растворяясь в образе Боба Дилана».
Судя по множеству положительных отзывов о фильме и предсказаниям Variety, актера может ждать не только номинация, но и сама премия «Оскар». И тогда Шаламе, который ранее вошел в историю как третий самый молодой номинант на лучшую мужскую роль за игру в фильме «Зови меня своим именем» в возрасте всего 22 лет, может установить еще один рекорд. Если он выиграет, то станет самым молодым победителем в своей категории, обогнав Эдриана Броуди, получившего награду в 29 лет за «Пианиста». В декабре Шаламе исполнится 29 лет, что делает его на 279 дней моложе, чем был Броуди на момент победы.
Ранее Шаламе заявил о своей особой связи с культовым музыкантом.