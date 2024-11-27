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Юра Борисов снялся с огненной розой для глянца

Актер появился на обложке первого номера журнала «Мнение редакции»
Юра Борисов на обложке журнала «Мнение редакции»
Юра Борисов на обложке журнала «Мнение редакции»

Звезда драмеди «Анора» актер Юра Борисов стал лицом журнала «Мнение редакции». Об этом сообщает главный редактор издания Алеко Надирян в своем Telegram-канале.

Актер Юра Борисов позировал в синем пиджаке и белой рубашке с красными полосами. В руках он держал огненную розу. Актер стал первым героем журнала, первый выпуск которого выйдет 1 декабря.

29 октября Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024. Церемония награждения состоится 2 декабря.

Затем сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire — спрогнозировали Борисову номинацию на «Оскар». Эксперты считают, что артист должен получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за «Анору».

В мае драмеди «Анора» удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее Юра Борисов сравнил успех фильма «Анора» с победой на Олимпийских играх.