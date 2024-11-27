Юра Борисов снялся с огненной розой для глянца

Звезда драмеди «Анора» актер Юра Борисов стал лицом журнала «Мнение редакции». Об этом сообщает главный редактор издания Алеко Надирян в своем Telegram-канале.
Актер Юра Борисов позировал в синем пиджаке и белой рубашке с красными полосами. В руках он держал огненную розу. Актер стал первым героем журнала, первый выпуск которого выйдет 1 декабря.
29 октября Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024. Церемония награждения состоится 2 декабря.
Затем сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire — спрогнозировали Борисову номинацию на «Оскар». Эксперты считают, что артист должен получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за «Анору».
В мае драмеди «Анора» удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.
Ранее Юра Борисов сравнил успех фильма «Анора» с победой на Олимпийских играх.